Susto en Beasain por un incendio en el balcón de una vivienda
Nadie ha resultado herido por el fuego
Viernes, 5 de septiembre 2025, 11:24
Durante esta madrugada se han vivido momentos de tensión en el número 29 de la calle Foru de Beasain, cuando el toldo de un balcón ... en el cuarto piso ha prendido fuego a causa de un pequeño accidente doméstico.
El suceso ha ocurrido sobre las 21:30 horas y ha movilizado a patrullas de la Policía Municipal, la Ertzaintza y dos camiones de bomberos. Gracias a la rápida intervención de los equipos de emergencia, las llamas han sido sofocadas con un extintor antes de que se propagaran, evitando así consecuencias más graves.
Aunque los vecinos han presenciado la escena con preocupación, la situación ha quedado controlada en menos de media hora y no se han registrado heridos ni daños materiales de consideración.
