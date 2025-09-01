El servicio de OTA, de vuelta tras el parón de agosto

BeasainEl servicio de OTA, de vuelta tras el parón de agosto
J. ZABALA
BEASAIN.
Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:03
Tras permanecer suspendido durante todo el mes de agosto, el servicio de OTA vuelve a estar operativo en el municipio desde ayer, recuperando así los horarios habituales de control de estacionamiento.
En el barrio Ezkiaga, el horario establecido para residentes será de domingo a viernes, de 23.00 a 08.30 horas, una franja pensada para facilitar el aparcamiento nocturno y garantizar el descanso vecinal.
En el resto de sectores, el servicio funcionará en horario diurno: de lunes a viernes, de 09.00 a 13.00 y de 16.00 a 19.30 horas, mientras que los sábados se aplicará únicamente por la mañana, de 09.00 a 13.00 horas.
Desde el consistorio se recuerda a la ciudadanía que, con el objetivo de facilitar la gestión del estacionamiento, se encuentra disponible una aplicación móvil que permite controlar el tiempo de aparcamiento del vehículo sin necesidad de acudir al parquímetro. Este sistema digital se ha convertido en una herramienta útil para evitar desplazamientos innecesarios y para ajustar el pago del tiempo exacto de uso.
