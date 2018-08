Septiembre, un año más, será el mes festivo de los barrios beasaindarras Los de Lazkaibar. Un año más se reunirán en una comida, se cumplen 75 años de sus fiestas. / JUANTXO Beasainmendi abre el calendario, al que siguen Igartza-Loinatz, Lazkaibar y Bideluze JUANTXO UNANUA BEASAIN. Viernes, 24 agosto 2018, 00:55

Nos adentramos en el fin de semana del regreso vacacional, previo al lectivo mes de septiembre, que trae de la mano las fiestas de los barrios beasaindarras.

El ciclo lo abre Beasainmendi que, desde hace más de tres décadas, se reserva el primer fin de semana del mes que nos trae la estación otoñal. El programa festivo, que ya fue adelantado en esta página, mantiene la esencia habitual. El baserritarra homenajeado de este año será Juan Bautista Elustondo, del caserío Olazar.

Uno de los actos de estas fiestas que atrae a más personal es la carrera de montaña que, con salida desde la plazoleta de Artzaienea, se disputa hasta la misma campa de Agorta, 4,7 kilómetros de duros repechos.

Otros festejos

Igartza-Loinatz ya ha sacado a la calle su potente programa festivo, que señala el lanzamiento del chupinazo para el viernes, día 7. Música, deporte, teatro, actividades para los más pequeños, el certamen de tortilla de patata, la fiesta de la Cofradía de los dantzaris de Igartza, la misa y romería en la ermita de la Andra Mari de Loinatz, los cabezudos y el trikipoteo figuran en el programa.

Los de Lazkaibar no faltarán a lacita festiva de septiembre. Las fiestas cumplen su 75 aniversario y este año bajarán la persiana. La edad no perdona, aunque ello no será óbice para que sigan reuniéndose en determinadas fechas.

Septiembre también trae las fiestas de Bideluze, que cierrran el ciclo festivo del mes, y tendrán su eje de actividad en la plaza Bideluze.