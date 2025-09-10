Saez de Egilaz, coordinadora de EH Bildu en Gasteiz

J.Z. beasain. Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:12 Comenta Compartir

EH Bildu ha designado a la beasaindarra Eraitz Saez de Egilaz como nueva coordinadora de su grupo en el Parlamento Vasco. Saez de Eguilaz es parlamentaria desde el año 2020 y actual segunda secretaria de la Mesa. EH Bildu a explica que decisión responde a la apuesta por dar paso a nuevas generaciones.