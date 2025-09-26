Rosa María y Andoni celebran 50 años juntos

J. ZABALA BEASAIN. Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:13 Comenta Compartir

Hoy, día 27, Rosa María Gullón García (Ordizia, 1953) y Andoni Bengolain Etxeberria (Idiazabal, 1952) se reúnen con sus seres queridos en el restaurante Izeta de Zarautz para celebrar una historia compartida que supera ya el medio siglo. Se trata de un aniversario y un homenaje personal y familiar a la vida que han construido juntos desde que eran apenas unos adolescentes.

Su relación comenzó en la Escuela Profesional del Goierri. Allí, entre pupitres y primeras ilusiones, surgió un vínculo que no solo resistió al paso del tiempo, sino que se fue fortaleciendo con los años. «Desde entonces no nos hemos separado», recuerdan. Lo que empezó como una amistad juvenil se transformó en una complicidad que todavía hoy les mantiene unidos con la misma energía.

El secreto, dicen, ha estado siempre en la combinación de amor, humor y respeto. Tres pilares que les han permitido superar dificultades y disfrutar de todo lo bueno que la vida les ha ofrecido. «Nos sentimos muy afortunados porque, después de tantos años, seguimos siendo cómplices. Seguimos riendo juntos y disfrutando de nuestros viajes y proyectos como el primer día», cuentan.

A lo largo de estas décadas, Rosa María ha desarrollado una intensa trayectoria profesional como profesora de dibujo y pintura en la academia Arteleku de Beasain, donde impartió clases durante más de veinte años. Su labor dejó una huella profunda en muchos alumnos, a quienes no solo transmitió técnicas, sino también pasión por el arte. Andoni, por su parte, ha sido siempre un apoyo constante, compartiendo con ella familia, amistades y proyectos comunes, y disfrutando de esa vida compartida con Rosa.