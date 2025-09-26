Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Rosa María y Andoni, celebran más de medio siglo juntos. DV

Beasain

Rosa María y Andoni celebran 50 años juntos

J. ZABALA

BEASAIN.

Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:13

Hoy, día 27, Rosa María Gullón García (Ordizia, 1953) y Andoni Bengolain Etxeberria (Idiazabal, 1952) se reúnen con sus seres queridos en el restaurante Izeta de Zarautz para celebrar una historia compartida que supera ya el medio siglo. Se trata de un aniversario y un homenaje personal y familiar a la vida que han construido juntos desde que eran apenas unos adolescentes.

Su relación comenzó en la Escuela Profesional del Goierri. Allí, entre pupitres y primeras ilusiones, surgió un vínculo que no solo resistió al paso del tiempo, sino que se fue fortaleciendo con los años. «Desde entonces no nos hemos separado», recuerdan. Lo que empezó como una amistad juvenil se transformó en una complicidad que todavía hoy les mantiene unidos con la misma energía.

El secreto, dicen, ha estado siempre en la combinación de amor, humor y respeto. Tres pilares que les han permitido superar dificultades y disfrutar de todo lo bueno que la vida les ha ofrecido. «Nos sentimos muy afortunados porque, después de tantos años, seguimos siendo cómplices. Seguimos riendo juntos y disfrutando de nuestros viajes y proyectos como el primer día», cuentan.

A lo largo de estas décadas, Rosa María ha desarrollado una intensa trayectoria profesional como profesora de dibujo y pintura en la academia Arteleku de Beasain, donde impartió clases durante más de veinte años. Su labor dejó una huella profunda en muchos alumnos, a quienes no solo transmitió técnicas, sino también pasión por el arte. Andoni, por su parte, ha sido siempre un apoyo constante, compartiendo con ella familia, amistades y proyectos comunes, y disfrutando de esa vida compartida con Rosa.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Gobierno Vasco reconoce que el polémico campamento de Álava «no figuraba en ningún registro público»
  2. 2

    «Mi hija de 12 años nos contó que por la noche cantaban y bailaban junto al fuego y las monitoras se desnudaban de cintura para arriba»
  3. 3

    La Diputación de Gipuzkoa recibió hace un año quejas sobre el udaleku de Bernedo
  4. 4 Una fisioterapeuta vasca se coge la baja todos los años en la misma fecha y acaba despedida
  5. 5 Luto en el mundo del automovilismo por la muerte del piloto vasco Jabi Elortegui a los 49 años
  6. 6 La carta de despedida de un guipuzcoano al bar de su vida en el que jamás se tomó un café: «Nunca lo hice y ya no será posible»
  7. 7

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  8. 8

    Ingresa en la prisión de Martutene tras cometer una agresión sexual en un bar de Irun
  9. 9 Una vecina de San Sebastián pide sancionar a los bares que venden pintxos hechos en polígonos como si fueran caseros
  10. 10 Despiden a un trabajador en Gipuzkoa por fumar en su puesto de trabajo y los tribunales dan la razón a la empresa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Rosa María y Andoni celebran 50 años juntos

Rosa María y Andoni celebran 50 años juntos