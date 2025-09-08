Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los trabajos se centrarán en renovar el asfalto y la señalización. UDALA

Beasain

Renovación del asfaltado y señalización en el centro

J. ZABALA

BEASAIN.

Lunes, 8 de septiembre 2025, 20:53

El Ayuntamiento está llevando a cabo trabajos de mejora en varias calles del municipio durante el inicio de la presente semana. Según ha informado el Consistorio, ayer se procedió a renovar el pavimento en las calles Igartetxe, Erauskin y en Ikasle Zeharbidea, mientras que hoy martes se realizarán labores de pintado y señalización en esas mismas vías.

Estas actuaciones se enmarcan dentro del plan de intervención más amplio presentado a finales de julio, cuyo objetivo es mejorar la movilidad y la seguridad vial en el municipio. Entre las prioridades del proyecto destacan una gestión más eficaz del tráfico, la promoción del transporte público, una mayor comodidad para los peatones y el refuerzo de la seguridad en las vías urbanas.

El plan, con una duración estimada de cuatro meses, contempla además otras medidas, como la creación de un espacio de bienvenida y despedida en la rotonda de Zaldizurreta, el traslado de la parada de autobús de la calle Joan Iturralde y la habilitación de nuevas plazas de aparcamiento en Bernedoenea.

