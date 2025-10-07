Refuerza con el compromiso con las lenguas minorizadas

J. ZABALA BEASAIN. Martes, 7 de octubre 2025, 20:30 Comenta Compartir

El Ayuntamiento acogió a representantes de lenguas minorizadas de todo el mundo, en un acto organizado junto a la asociación Garabide dentro del programa internacional de formación Hizkuntzak Biziberritzeko ADITU. La alcaldesa, Leire Artola, reafirmó durante el encuentro el compromiso del consistorio con la diversidad lingüística y con la revitalización de las lenguas en riesgo.

En su intervención, Artola destacó el trabajo realizado desde el ámbito municipal para impulsar el uso y la normalización del euskera, y recordó que Beasain cuenta con un plan lingüístico propio para garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía, fortalecer la cohesión social y reconocer la diversidad cultural y lingüística. El 5,32 % del presupuesto municipal se destina a la política lingüística y que, gracias al convenio con Garabide, una parte de esos recursos se dedica a la cooperación internacional en favor de las lenguas minorizadas.

Garabide, por su parte, se ha consolidado como un referente internacional al compartir la experiencia vasca de revitalización del euskera con otras comunidades lingüísticas del planeta. El programa ADITU ofrece a activistas de distintos países una estancia de mes y medio en Euskal Herria, donde pueden conocer de primera mano los logros, desafíos y estrategias del proceso vasco.

En esta edición participan 18 activistas procedentes de 14 comunidades diferentes. La mayoría llegan desde América Central y del Sur, aunque también hay representantes de África y Oceanía. Entre ellos se encuentran defensores del quechua y kichwa (Bolivia y Ecuador), del mapuzugun (Chile), del guaraní (Argentina y Paraguay), del nasa yuwe (Colombia), de las lenguas mayas y mixe (México y Guatemala), del náhuat pipil (El Salvador), del bubi (Guinea Ecuatorial), del amazigh (Marruecos), del criollo haitiano (Haití) y de la lengua anindilyakwa y otras lenguas aborígenes (Australia).