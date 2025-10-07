Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Los activistas que han visitado Beasain en esta ocasión. ZABALA

Beasain

Refuerza con el compromiso con las lenguas minorizadas

18 activistas lingüísticos de 14 comunidades del mundo dentro del programa internacional ADITU visitaron Beasain

J. ZABALA

BEASAIN.

Martes, 7 de octubre 2025, 20:30

Comenta

El Ayuntamiento acogió a representantes de lenguas minorizadas de todo el mundo, en un acto organizado junto a la asociación Garabide dentro del programa internacional de formación Hizkuntzak Biziberritzeko ADITU. La alcaldesa, Leire Artola, reafirmó durante el encuentro el compromiso del consistorio con la diversidad lingüística y con la revitalización de las lenguas en riesgo.

En su intervención, Artola destacó el trabajo realizado desde el ámbito municipal para impulsar el uso y la normalización del euskera, y recordó que Beasain cuenta con un plan lingüístico propio para garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía, fortalecer la cohesión social y reconocer la diversidad cultural y lingüística. El 5,32 % del presupuesto municipal se destina a la política lingüística y que, gracias al convenio con Garabide, una parte de esos recursos se dedica a la cooperación internacional en favor de las lenguas minorizadas.

Garabide, por su parte, se ha consolidado como un referente internacional al compartir la experiencia vasca de revitalización del euskera con otras comunidades lingüísticas del planeta. El programa ADITU ofrece a activistas de distintos países una estancia de mes y medio en Euskal Herria, donde pueden conocer de primera mano los logros, desafíos y estrategias del proceso vasco.

En esta edición participan 18 activistas procedentes de 14 comunidades diferentes. La mayoría llegan desde América Central y del Sur, aunque también hay representantes de África y Oceanía. Entre ellos se encuentran defensores del quechua y kichwa (Bolivia y Ecuador), del mapuzugun (Chile), del guaraní (Argentina y Paraguay), del nasa yuwe (Colombia), de las lenguas mayas y mixe (México y Guatemala), del náhuat pipil (El Salvador), del bubi (Guinea Ecuatorial), del amazigh (Marruecos), del criollo haitiano (Haití) y de la lengua anindilyakwa y otras lenguas aborígenes (Australia).

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de agricultores que arrasa con sus patatas a cuarenta céntimos el kilo: «Vendemos 25 toneladas al día»
  2. 2 Imanol Alguacil muestra su nueva vida en Arabia Saudí: «Todavía estoy en proceso de adaptación»
  3. 3

    Euskadi aumenta un 10% las ayudas a la conciliación y beneficiará a las familias monoparentales
  4. 4

    El nuevo proyecto de Sergio tiene una bola extra
  5. 5 Una vendedora acude a una feria en San Sebastián y le roban una mochila con el dinero conseguido: «Ya lo doy por perdido todo»
  6. 6 Fallece en Barcelona la ilustradora irundarra Mai Egurza
  7. 7

    Los 70.000 despidos en el automóvil alemán ponen en alerta a las empresas de Euskadi
  8. 8

    Euskadi busca nombre para sus Cercanías tras recibir la transferencia del transporte por tren
  9. 9 La nao Santa María llega por primera vez a San Sebastián este martes: «Embarca en la historia»
  10. 10

    Qué hacer si... te encuentras con un mastín

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Refuerza con el compromiso con las lenguas minorizadas

Refuerza con el compromiso con las lenguas minorizadas