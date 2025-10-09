Los quintos del 75 celebrarán su comida el 15 de noviembre

J. Z. BEASAIN. Jueves, 9 de octubre 2025, 20:23 Comenta Compartir

Los nacidos en 1975 tienen una cita muy especial el próximo sábado 15 de noviembre, fecha en la que se celebrará la comida de la quintada de los 50 años. El encuentro tendrá lugar en el restaurante Artzai Enea, con una recepción a las 13.00 horas enel Plazape, antes de pasar al comedor para disfrutar del almuerzo y del esperado reencuentro entre amigos y compañeros de generación.

El precio del menú es de 70 euros, y los interesados en asistir deberán realizar el ingreso en la cuenta ES35 0182 5297 2602 0138 2946. El 31 de octubre será la fecha límite para apuntarse (aunque los organizadores solicitan que se haga con la mayor brevedad posible).