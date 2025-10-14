Los quintos del 1955 celebrarán una cita viajando a las Salinas de Añana

Los quintos de 1955 se preparan para celebrar un nuevo encuentro de hermandad el próximo viernes 8 de noviembre, una cita ya tradicional en la que antiguos compañeros y amigos se reúnen para compartir recuerdos, conversación y buena mesa.

El comenzará con una visita a las Salinas de Añana, uno de los enclaves más singulares del patrimonio alavés, donde los participantes podrán disfrutar de una visita guiada y conocer de cerca la historia y el proceso artesanal de la sal.

Tras la visita, la jornada continuará con una comida en el restaurante El Aro, en un ambiente distendido y festivo. Más información e inscripciones a través del teléfono 650 624 244.