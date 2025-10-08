Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Beasain

Los quintos de 1942 y 1943 se reunirán en una comida en Beasain

J.Z.

BEASAIN.

Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:24

Comenta

Los nacidos en los años 1942 y 1943 tienen una cita especial el próximo 25 de octubre, fecha en la que se celebrará una comida de quintos en el restaurante del Batzoki. El encuentro, que servirá para compartir recuerdos y pasar una jornada entrañable entre compañeros de generación, comenzará entre las 14.00 y las 14.30 horas.

Las personas interesadas en asistir deben confirmar su asistencia lo antes posible para facilitar la organización del evento. Para ello, pueden ponerse en contacto con Marisa (638 765 573) o Rosarito (943 881 909). Desde la organización animan a todos los quintos de 1942 y 1943 a participar en esta comida anual.

