Quedan plazas para el curso de monitor de tiempo libre en Beasain

El Ayuntamiento ha recordado que el plazo de inscripción para el curso de Monitor de Tiempo Libre Infantil y Juvenil continúa abierto y todavía ... quedan plazas disponibles. Se trata de una formación reconocida por el Gobierno Vasco que, año tras año, ha ido consolidándose en el municipio como una oportunidad clave para la juventud que busca acceder al mundo laboral vinculado a la educación en el tiempo libre.

Este curso, organizado en colaboración con la asociación Hezten, alcanza ya su sexta edición en Beasain. Comenzará el próximo 4 de octubre y finalizará el 9 de mayo de 2026. Durante estos meses, los participantes recibirán una preparación completa que combina teoría y práctica, con un claro enfoque en el uso del euskera en contextos educativos.

El programa formativo consta de 150 horas teóricas, 160 horas prácticas, la redacción de una memoria final y una salida de fin de semana incluida en el precio de la matrícula. El título obtenido, oficial y homologado, abre la puerta a trabajar en campamentos, colonias, actividades extraescolares y programas de ocio infantil y juvenil.

Los requisitos para acceder al curso son claros: haber cumplido 18 años antes del 31 de diciembre de 2026, disponer del título de la ESO y contar con un nivel suficiente de euskera para poder seguir las sesiones y elaborar la memoria.

Matrícula reducida

El coste general del curso es de 485 euros, una cantidad que incluye también los gastos de la salida de fin de semana. No obstante, las personas empadronadas en Beasain contarán con una importante bonificación: solo pagarán 242,5 euros, es decir, la mitad del precio. Con este apoyo económico, el Ayuntamiento busca facilitar el acceso a la formación y reforzar al mismo tiempo el compromiso con el euskera en el ámbito educativo y social.

Desde el consistorio subrayan que esta iniciativa cumple un doble objetivo: fomentar el uso cotidiano del euskera entre la juventud y ofrecer herramientas útiles para acceder al empleo. «Queremos que las y los jóvenes tengan más facilidades para formarse y trabajar en actividades que, además de ser educativas, son un espacio de convivencia en euskera», remarcan desde el Ayuntamiento.

El plazo de inscripción continúa abierto y todavía quedan plazas libres, por lo que se anima a todas las personas interesadas a formalizar su matrícula cuanto antes. Para obtener más información o inscribirse, se puede acudir directamente al Ayuntamiento o a la asociación Hezten, entidad encargada de la organización del curso.