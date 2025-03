El PSE-EE lamenta que Beasain no participe en Treba Gazteak y Treba Nerabeak

El Diario Vasco beasain. Martes, 18 de marzo 2025, 19:56 Comenta Compartir

El PSE-EE ha lamentado que Beasain no haya solicitado adherirse a los programas Treba Gazteak y Treba Nerabeak que ofrece el departamento de Juventud de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

«Estos programas que ofrece el departamento liderado por el socialista Isaac Palencia son muy interesantes para el desarrollo de las y los jóvenes de Beasain. Para su autonomía y empoderamiento. Por este motivo lamentamos el PNV no haya solicitado participar. Estamos hablando de una herramienta que permite mejorar la calidad de vida de nuestra juventud», ha explicado la portavoz socialista, Eva Álvarez.

El Grupo Municipal Socialista destaca que el Ayuntamiento están llevando a cabo acciones dirigidas a las y los jóvenes, «pero estos programas son una oportunidad perfecta para cumplir con el compromiso que Beasain tiene con la juventud».

«El equipo de Gobierno ha explicado que las razones por las que Beasain no se adhiere a estos programas residen en la falta de espacios para llevar a cabo los cursos y talleres que se realizan. Un problema que no es nuevo. De hecho, lo padecen también diferentes asociaciones del municipio que no pueden desarrollar su labor del día a día en un local en condiciones», subraya Álvarez por que pide al ayuntamiento «que aproveche cada espacio o edificio público para darle un uso social en beneficio de todas y todos los vecinos».