Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Beasain

Las proyecciones de cine vuelven al Usurbe con 'Weapons'

J. Z.

BEASAIN.

Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:41

El teatro Usurbe retoma su programación cultural después de las vacaciones estivales, y lo hace apostando por el cine. La sala abrirá de nuevo sus puertas hoy con la proyección de la película 'Weapons', que se podrá ver a lo largo de todo el fin de semana y también el lunes.

La primera cita será hoy a las 20.00 horas. Mañana habrá doble sesión: a las 19.15 y a las 22.15 horas. El domingo también se ofrecerán dos pases, a las 19.15 y a las 21.45 horas. El lunes, coincidiendo con el Día del Espectador, la película podrá disfrutarse en dos horarios especiales: a las 17.00 y a las 19.30 horas.

La organización recuerda que las sesiones del Día del Espectador mantienen precios reducidos, lo que facilita el acceso al público más amplio. En cuanto a la compra de entradas para las sesiones, se podrá realizar mediante la web del teatro Usurbe (seleccionando la hora y el asiento deseado), en la taquilla digital colocada en la entrada del cine, o personandose a la taquilla tradicional antes de cada sesión.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Wiliam Li, médico especialista en nutrición: «Dos tazas de chocolate caliente al mes duplican nuestras células madre»
  2. 2

    El tratamiento para crecer de un menor de Lasarte-Oria enfrenta a su familia y a Salud en los tribunales
  3. 3 Pablo Iglesias y el colegio privado de sus hijos, entre el bulo de Twitter y la realidad de la hemeroteca
  4. 4 Una empresa guipuzcoana cambia de manos tras ser comprada por un fondo de inversión gallego
  5. 5 Roba la cabeza tractora de un camión en Oiartzun, se da a la fuga por la AP-8 y se tira por un terraplén en Itziar
  6. 6

    Matan en Utah a un líder juvenil conservador de un tiro en el cuello durante una charla: «Es un mártir de la verdad», dice Trump
  7. 7 El último día de la pastelería Kai-Alde
  8. 8 Nina Mariani, arquitecta: «Los jóvenes están recuperando este elemento de las viviendas abandonado por la generación anterior»
  9. 9 El exótico nuevo destino de Illarramendi
  10. 10 Ichiar Aragón se rinde a Hondarribia: «Su gente te enamora y tiene un no sé qué que atrapa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las proyecciones de cine vuelven al Usurbe con 'Weapons'