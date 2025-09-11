Las proyecciones de cine vuelven al Usurbe con 'Weapons'

J. Z. BEASAIN. Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:41 Comenta Compartir

El teatro Usurbe retoma su programación cultural después de las vacaciones estivales, y lo hace apostando por el cine. La sala abrirá de nuevo sus puertas hoy con la proyección de la película 'Weapons', que se podrá ver a lo largo de todo el fin de semana y también el lunes.

La primera cita será hoy a las 20.00 horas. Mañana habrá doble sesión: a las 19.15 y a las 22.15 horas. El domingo también se ofrecerán dos pases, a las 19.15 y a las 21.45 horas. El lunes, coincidiendo con el Día del Espectador, la película podrá disfrutarse en dos horarios especiales: a las 17.00 y a las 19.30 horas.

La organización recuerda que las sesiones del Día del Espectador mantienen precios reducidos, lo que facilita el acceso al público más amplio. En cuanto a la compra de entradas para las sesiones, se podrá realizar mediante la web del teatro Usurbe (seleccionando la hora y el asiento deseado), en la taquilla digital colocada en la entrada del cine, o personandose a la taquilla tradicional antes de cada sesión.