Todo preparado para disfrutar de las fiestas de Usurbe de este fin de semana

BeasainTodo preparado para disfrutar de las fiestas de Usurbe de este fin de semana
El programa incluye deporte, música, juegos infantiles, sesión de bertsolaris y un homenaje a Esteban Letamendia y Julia Ortun
Beasain
Martes, 2 de septiembre 2025, 20:14
Un año más, septiembre llega cargado de citas festivas a Beasain. Este fin de semana, días 6 y 7, se celebrarán las tradicionales fiestas ... de Usurbe, organizadas por la asociación cultural Beasainmendiko Kultur Elkartea (BKE). Como es costumbre, el programa combina actos populares, deporte rural, actividades infantiles y momentos de convivencia, en un entorno marcado por el ambiente de hermandad.
Las celebraciones comenzarán el sábado por la noche con una cena vecinal y el campeonato de mus del barrio. El domingo, día grande de las fiestas, los actos arrancarán con el lanzamiento de cohetes a las 8.00 de la mañana y la misa popular acompañada por trikitilaris y bertsolaris. Tras la misa, se celebrará la XIX. Usurbeko Igoera, con salida a las 11.30 desde la plaza Artzaiene. La prueba consta de un recorrido de 4,7 km, con un desnivel de 446 metros y una pendiente media del 9,5 %, alcanzando una altitud máxima de 620 m. El tiempo estimado para completarla es de unos 22 minutos, aunque los récords actuales son de 20:44 (Oier Ariznabarreta, 2014) y 25:09 (Majida Maayouf, 2018). La inscripción cuesta 15 euros hasta el 6 de septiembre y 17 euros el mismo día de la carrera. Habrá premios en metálico y txapela para los primeros clasificados, además de obsequios para todos los participantes, como camiseta y hamaiketako.
Una jornada festiva completa
La música estará presente durante toda la jornada con la participación de trikitilaris y bertsolaris, así como el aurresku y la ofrenda floral en recuerdo de los vecinos fallecidos. No faltarán tampoco los deportes rurales, con una cita que este año contará con un atractivo especial: la competición entre los jóvenes de Beasainmendi y los de Lazkaomendi.
La comida popular reunirá a decenas de personas en una comida comunitaria al aire libre. Por la tarde, los más pequeños serán protagonistas con juegos infantiles y la animación de los cabezudos de la comparsa Ekaitz. El ambiente continuará con la kalejira de la charanga Kitzikazank, que recorrerá el barrio repartiendo música y alegría. La jornada se cerrará con la actuación de los trikitilaris en la romería de la tarde.
Como es tradición, las fiestas también servirán para rendir homenaje a vecinos y vecinas del entorno. Este año, los protagonistas serán Esteban Letamendia Vergara, natural del caserío Gantzarain y que este año cumple 70 años, y Julia Ortun Ausin, tolosarra que ha alcanzado los 79.
Ambos se conocieron en un viaje a La Rioja hace más de una década y desde entonces comparten vida, familia y aficiones. Esteban, apasionado de la pelota y dedicado durante años a las labores de su borda, disfruta también con sus nietos. Julia, amante de las flores y la música, cultiva la pasión por el canto y los viajes, sobre todo a Mil Palmeras, en Alicante, y a la Semana Grande donostiarra, donde disfruta especialmente con el alarde de txistularis y los fuegos artificiales.
El reconocimiento que recibirán en estas fiestas es un agradecimiento público a su trayectoria vital y a su compromiso con la comunidad. El Ayuntamiento y la organización les han transmitido su enhorabuena y les desean que sigan compartiendo muchos años junto a sus familias y amistades, con las cuales celebrarán la jornada del domingo.
Con todo ello, Beasain se prepara para vivir un intenso fin de semana festivo, donde la tradición, la cultura popular y la convivencia volverán a ser protagonistas en Usurbe.
