El ambiente comenzará el sábado aunque el día grande será el domingo. B.K.E.

Beasain

Todo preparado para disfrutar de las fiestas de Usurbe de este fin de semana

El programa incluye deporte, música, juegos infantiles, sesión de bertsolaris y un homenaje a Esteban Letamendia y Julia Ortun

Josu Zabala Barandiaran

Josu Zabala Barandiaran

Beasain

Martes, 2 de septiembre 2025, 20:14

Un año más, septiembre llega cargado de citas festivas a Beasain. Este fin de semana, días 6 y 7, se celebrarán las tradicionales fiestas ... de Usurbe, organizadas por la asociación cultural Beasainmendiko Kultur Elkartea (BKE). Como es costumbre, el programa combina actos populares, deporte rural, actividades infantiles y momentos de convivencia, en un entorno marcado por el ambiente de hermandad.

