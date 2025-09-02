Todo preparado para disfrutar de las fiestas de Usurbe de este fin de semana

Un año más, septiembre llega cargado de citas festivas a Beasain. Este fin de semana, días 6 y 7, se celebrarán las tradicionales fiestas ... de Usurbe, organizadas por la asociación cultural Beasainmendiko Kultur Elkartea (BKE). Como es costumbre, el programa combina actos populares, deporte rural, actividades infantiles y momentos de convivencia, en un entorno marcado por el ambiente de hermandad.

Las celebraciones comenzarán el sábado por la noche con una cena vecinal y el campeonato de mus del barrio. El domingo, día grande de las fiestas, los actos arrancarán con el lanzamiento de cohetes a las 8.00 de la mañana y la misa popular acompañada por trikitilaris y bertsolaris. Tras la misa, se celebrará la XIX. Usurbeko Igoera, con salida a las 11.30 desde la plaza Artzaiene. La prueba consta de un recorrido de 4,7 km, con un desnivel de 446 metros y una pendiente media del 9,5 %, alcanzando una altitud máxima de 620 m. El tiempo estimado para completarla es de unos 22 minutos, aunque los récords actuales son de 20:44 (Oier Ariznabarreta, 2014) y 25:09 (Majida Maayouf, 2018). La inscripción cuesta 15 euros hasta el 6 de septiembre y 17 euros el mismo día de la carrera. Habrá premios en metálico y txapela para los primeros clasificados, además de obsequios para todos los participantes, como camiseta y hamaiketako.

Una jornada festiva completa

La música estará presente durante toda la jornada con la participación de trikitilaris y bertsolaris, así como el aurresku y la ofrenda floral en recuerdo de los vecinos fallecidos. No faltarán tampoco los deportes rurales, con una cita que este año contará con un atractivo especial: la competición entre los jóvenes de Beasainmendi y los de Lazkaomendi.

La comida popular reunirá a decenas de personas en una comida comunitaria al aire libre. Por la tarde, los más pequeños serán protagonistas con juegos infantiles y la animación de los cabezudos de la comparsa Ekaitz. El ambiente continuará con la kalejira de la charanga Kitzikazank, que recorrerá el barrio repartiendo música y alegría. La jornada se cerrará con la actuación de los trikitilaris en la romería de la tarde.

Como es tradición, las fiestas también servirán para rendir homenaje a vecinos y vecinas del entorno. Este año, los protagonistas serán Esteban Letamendia Vergara, natural del caserío Gantzarain y que este año cumple 70 años, y Julia Ortun Ausin, tolosarra que ha alcanzado los 79.

Ambos se conocieron en un viaje a La Rioja hace más de una década y desde entonces comparten vida, familia y aficiones. Esteban, apasionado de la pelota y dedicado durante años a las labores de su borda, disfruta también con sus nietos. Julia, amante de las flores y la música, cultiva la pasión por el canto y los viajes, sobre todo a Mil Palmeras, en Alicante, y a la Semana Grande donostiarra, donde disfruta especialmente con el alarde de txistularis y los fuegos artificiales.

El reconocimiento que recibirán en estas fiestas es un agradecimiento público a su trayectoria vital y a su compromiso con la comunidad. El Ayuntamiento y la organización les han transmitido su enhorabuena y les desean que sigan compartiendo muchos años junto a sus familias y amistades, con las cuales celebrarán la jornada del domingo.

Con todo ello, Beasain se prepara para vivir un intenso fin de semana festivo, donde la tradición, la cultura popular y la convivencia volverán a ser protagonistas en Usurbe.