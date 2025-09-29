Porru Kaleko festak giro betean ospatu ziren

BeasainPorru Kaleko festak giro betean ospatu ziren
J. ZABALA
BEASAIN.
Astelehena, 29 iraila 2025, 20:46
Pasa den asteburuan Porru kaleko festak ospatu zituzten herrian gazteen ekimenez, ostiral arratsaldean hasita, larunbat gauera arte. Ostiral arratsaldean hasi ziren jaiak txupinazoarekin. Sagardo dastaketa ere izan zen, eta herriko gazteak bildu ziren, sagardotegi ezberdinetako eskaintzak dastatu eta jaiari hasiera bat emateko. Gauean kontzertuak egon ziren: Kontrol Norte, Muxutruk erromeria eta DJa. Larunbat eguerdian, herri bazkaria ospatu zen, eta gazteek prestatutako paella dastatzeko aukera izan zuten. Ostean, bingo musikatua egin zuten, eta arratsaldean, karro poteoarekin eta DJ Lizarrustirekin girotu zuten herriko kaleetan zehar. Gauean, Derrumbe taldeak, Emaion erromeriak eta DJ Fresa-Morangok girotu zuten jaia.
