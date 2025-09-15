Podemos pide que Saioa Alkaiza reciba el Igartza Saria sin el patrocinio de CAF

J. Z. beasain. Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:12 Comenta Compartir

El grupo municipal de Elkarrekin-Podemos en Beasain ha presentado una moción para que la escritora iruindarra Saioa Alkaiza reciba el Igartza Saria en las mismas condiciones económicas que el resto de galardonados, pero sin el patrocinio de la empresa CAF. Cabe recordar que Alkaiza renunció al premio apenas tres días después de ser reconocida como ganadora, al denunciar los vínculos de la compañía con Israel.

El portavoz de la formación, Aritz Corsitto, señaló que «es inaceptable que una persona pierda lo que ha ganado con total legitimidad por actuar con coherencia y compromiso ético». Añadió además que «el premio cultural más prestigioso de Beasain no puede estar ligado al patrocinio de una empresa señalada por vulneraciones de derechos humanos».

La moción incluye tres puntos principales: reconocer públicamente la coherencia y compromiso ético de Alkaiza; otorgarle el premio con fondos municipales sin participación de la empresa; y revisar el modelo de patrocinio de futuras ediciones para excluir a compañías señaladas por violaciones de derechos humanos.

Corsitto subrayó que lo que está en juego «no es únicamente un premio literario, sino la credibilidad ética de nuestras instituciones». Según defendió, Beasain «debe ser un referente en la defensa de los derechos humanos y no puede dar la espalda al genocidio del pueblo palestino».

La propuesta será debatida en el próximo pleno municipal.