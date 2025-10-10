Beasain estrenará la primera plaza diseñada para combatir la soledad no deseada

La plaza Barrendain de Beasain, ubicada junto a la estación de tren, va a reconvertirse en la primera plaza concebida para combatir la soledad no ... deseada, una realidad que afecta a tres de cada diez guipuzcoanos en la actualidad. El proyecto, del ayuntamiento de la localidad junto a la Diputación de Gipuzkoa y Adinberri, ha contado con un aspecto diferencial respecto a otras actuaciones de estas características, que es la investigación de la UPV/EHU para analizar las necesidades del espacio y el comportamiento de los ciudadanos para así adecuar el espacio que ahora cuenta con una rotonda y mayor tráfico de vehículos que el que tendrá al término de los trabajos.

El programa Kalelagun de la institución universitaria tiene un enfoque arquitectónico y urbanístico con el objetivo de potenciar, entre otras cosas, las relaciones sociales. Mediante un trabajo de observación a pie de calle, haciendo encuestas e incluso instalando una estación meteorológica en la propia plaza, han elaborado una guía de cómo debería ser este nuevo entorno.

Olatz Irulegi, directora del departamento de Arquitectura de la UPV/EHU, explica que «lo que hemos estado haciendo son diferentes acciones porque a la hora de diseñar un espacio de ese tipo es muy importante entender cómo es el sitio». Por eso mismo, «el resultado es muy pensado en lo que ocurre ahí y las oportunidades que pueda haber», y preguntada por qué hace a esta plaza especial y en qué debemos fijarnos para no verla como una plaza más, explica los diversos factores que han entrado en juego para decidir su diseño final: el material de los bancos, su ubicación y orientación, la distancia con la carretera, el reparto de espacios...

Actualmente la zona de las palmeras y la infantil están separadas por la carretera, «pero era una oportunidad para que haya relaciones intergeneracionales y se han eliminado las barreras para convertirlo en un espacio mucho más fluido con diferentes estancias». Una de ellas cuenta con varios árboles y bancos donde los ciudadanos puedan sentarse tanto al sol como a la sombra y sobre un material de madera «para que sea agradable y no se encuentren con superficies frías». Y un detalle importante. «Tienen respaldo y apoyabrazos, algo que las personas mayores nos dijeron en el taller que es fundamental». Los bancos están posicionados «en zig-zag» y algunos de ellos enfrentados para que sea más sencilla la conversación.

Espacios donde no sentirse observado

Otro aspecto de la soledad no deseada es el 'qué dirán', recogida en el trabajo previo que han realizado en la UPV/EHU. «Hemos hecho encuestas telefónicas y hay mucha gente mayor que sale poco de casa porque no sabe a dónde ir y porque en pueblos, si la gente ya sabe que estás solo, viudo o sin amigos siendo joven, no te pones en una plaza en la que todo el mundo ve que estás solo», explica Irulegi. «Tiene que haber espacios en los que puedas ir y no sentirte observado».

Ampliar Las autoridades y responsables del proyecto, este viernes en Beasain. Lobo Altuna

La plaza también contará con un punto de información donde una pantalla interactiva ofrecerá comunicaciones sobre actos y celebraciones que se organicen en la localidad y con un espacio libre en el centro para que se puedan organizar actividades espontáneas o programadas. En cuanto a la zona de juegos, el objetivo es que esté destinado a diferentes edades.

La Diputación de Gipuzkoa ha señalado que se trata de «la primera plaza de Europa contra la soledad no deseada» y Eider Mendoza ha presentado el proyecto para transmitir que «Gipuzkoa aspira a convertirse en un motor de transferencia de conocimiento y de nuevas formas de hacer, también en el ámbito urbanístico, para afrontar el desafío de la soledad no deseada», ha subrayado la diputada general. «Uno de los factores del bienestar es vivir en comunidad, relacionarse con el resto. Es importante ser conscientes de que el urbanismo también puede contribuir a ello. Esta nueva plaza será pionera, servirá de ejemplo para toda Gipuzkoa. Por un lado, porque se ha materializado en estrecha colaboración con la ciudadanía a la hora de trabajar el diseño y, por otro, porque prioriza la interacción ciudadana, la intergeneracionalidad y el bienestar. Será un ejemplo para el resto de municipios y ciudades y, entre todos, seguiremos avanzando en el bienestar y la salud de la ciudadanía».

Marian Iriarte, vicerrectora de Relaciones Institucionales y Cultura de la UPV/EHU, ha indicado por su parte que «a partir de un proyecto inicial municipal, se elaboró una propuesta revisada que se centra en generar un espacio fluido, accesible y sin zonas segregadas, promoviendo la continuidad urbana y la conexión con el entorno. La nueva plaza fomentará las relaciones intergeneracionales y la convivencia entre personas de distintas edades mediante zonas de estancia, juego y actividades que equilibran ocio, cuidado y bienestar».