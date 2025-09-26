Pensionistas del Goierri exigen debate sobre las pensiones

JOSU ZABALA BEASAIN. Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:13 Comenta Compartir

Los pensionistas del Goierri se dieron cita esta semana en la plaza Zubimusu para manifestar su rechazo al reciente informe desfavorable emitido por el Gobierno Vasco respecto a la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que busca complementar las pensiones mínimas hasta alcanzar el salario mínimo interprofesional.

Durante la concentración, los asistentes leyeron una carta pública dirigida a los partidos PNV y PSE, en la que calificaron el informe del Gobierno Vasco como 'un comunicado de prensa sin datos ni argumentos consistentes' y denunciaron sentirse 'doblemente engañados' tras haber trabajado durante más de un año en la iniciativa, que contó con el apoyo de sindicatos, organizaciones sociales, feministas y más de 145.000 firmas. Los pensionistas subrayaron que la decisión de impedir la tramitación y el debate de la ILP constituye «una burla intolerable a las demandas sociales y a la participación ciudadana». Según explican, el informe del Gobierno Vasco hace referencia a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) como protección de los pensionistas, pero omite que la cuantía equivalente al 100% del SMI se eliminó en 2019, dejando a muchas personas mayores, especialmente mujeres, en situación de dependencia económica.

Asimismo, los concentrados criticaron que se alegue que complementar las pensiones es competencia del Estado, cuando el Estatuto de Autonomía contempla la posibilidad de crear un Sistema Vasco de Complemento de Pensiones.