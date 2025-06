Paso de gigante del Beasain en Cortes hacia el ascenso a Segunda RFEF

En una tarde de calor sofocante y con tormenta incluida, el Beasain KE dio un paso firme hacia el ascenso a Segunda RFEF tras ... imponerse por 1-2 al CD Cortes en el partido de ida de la eliminatoria final por el ascenso. El conjunto dirigido por Mikel Arruabarrena fue de menos a más, supo sufrir en los momentos complicados y acabó remontando con personalidad un partido que empezó torcido, pero que terminó de la mejor manera posible.

El duelo se disputó en el campo de San Francisco Javier de Cortes (Navarra), donde la afición txuri-urdin se hizo notar a pesar de la distancia. Aunque Cortes esté lejos de la villa vagonera, la afición besaindarra llenó el autobús organizado pro el club con el objetivo de animar a los locales en la busqueda de un resultado favorable en el partido de ida de la eliminatoria. Y no era para menos: el ambiente fue de partido grande, con una buena entrada y un grupo importante de aficionados beasaindarras dispuestos a dejarse la gargante en un desplazamiento clave para los intereses locales.

El arranque no fue favorable. En el minuto 6, una pérdida en el centro del campo y una acción polémica dentro del área terminaron en penalti para los locales. El colegiado señaló mano de un defensor beasaindarra y Álex Puertas no perdonó desde los once metros, poniendo el 1-0 para el CD Cortes.

Los beasaindarras supieron controlar el partido, remontando el 1-0 conseguido por el Cortes en los primeros minutos

Lejos de venirse abajo, el Beasain tomó el control del partido. Aunque los navarros se replegaron con orden y no fue fácil encontrar espacios, los blanquiazules insistieron. Pita tuvo una ocasión clarísima que no acertó a materializar, y los visitantes reclamaron dos posibles penaltis en el área beasaindarra que no fueron señalados.

La recompensa llegó en el minuto 39. Una falta lateral botada con precisión por Zubillaga encontró la cabeza de Bengo, que se elevó por encima de todos y firmó un espléndido remate para el 1-1. Al filo del descanso se volvió a pedir penalti sobre Beñat, pero el árbitro no lo estimó así. Con igualdad en el marcador, los equipos se marcharon a vestuarios.

Un segundo periodo 'clave'

En la segunda mitad, el conjunto beasaindarra salió en tromba. En los primeros cinco minutos, tanto Bengo como Beñat dispusieron de oportunidades muy claras. El CD Cortes también respondió con tres llegadas peligrosas que obligaron a intervenir al meta beasaindarra, Martín, con solvencia.

El premio a la insistencia llegó en el minuto 60. Zubillaga, de nuevo protagonista, filtró un pase magistral para Pita, que controló con clase y definió por encima del portero con gran calidad. El 1-2 hacía justicia a lo visto sobre el terreno de juego, y dejaba al Beasain en una posición muy ventajosa de cara al final del partido y a la eliminatoria.

Con el marcador a favor, el Beasain supo gestionar el partido con inteligencia. Controló el balón, evitó sustos y generó peligro al contraataque. Borja tuvo dos ocasiones claras en un solo minuto para sentenciar, pero el portero local evitó el tercero, dejando con vida al conjunto navarro.

El pitido final selló una victoria importantísima para los intereses de los beasaindarras. El equipo txuri-urdin agradeció en redes sociales el apoyo de su afición desplazada a Cortes, así como el trato recibido por parte del club local durante el partido: «Gracias de corazón a todos los que os acercasteis a animar al equipo. Vuestra presencia fue fundamental. Y gracias también al CD Cortes por la acogida y el excelente trato brindado a nuestra expedición» comentaron tras el partido.

Todo por decidir en Loinaz

El ascenso se decidirá este próximo sábado, a las 18.00 horas, en Loinaz. El Beasain parte con ventaja, pero sabe que todavía queda un partido durísimo por delante. El club ha hecho un llamamiento especial a su afición para llenar el estadio y llevar en volandas al equipo en su intento de regresar a la Segunda RFEF.

Las entradas para este encuentro histórico se pondrán a la venta anticipada mañana, miércoles, y jueves, de 19.00 a 20.00 horas, en Loinaz. El precio será de 15 euros la entrada general, y de 10 euros para jóvenes y personas jubiladas.

«El ascenso está más cerca, pero necesitamos el empuje de toda la afición. Este sábado, todos a Loinaz», es el mensaje que lanza el club ante 'toda una final'.