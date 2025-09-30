Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Beasain

Paro en CAF contra la realización del proyecto del tranvía de Jerusalén

J. Z.

beasain.

Martes, 30 de septiembre 2025, 20:30

Los trabajadores y trabajadoras de CAF están llamados este hoy por la mañana a un paro de una hora, entre las 100 y las 110, frente a la sede de la empresa. La convocatoria responde a la denuncia del comité de empresa sobre la implicación de CAF en proyectos internacionales, en especial en el tranvía de Jerusalén, cuya construcción, según Naciones Unidas, refuerza la ocupación israelí y la red de colonias ilegales.

El pasado viernes, la ONU señaló expresamente a CAF como una de las compañías que operan en territorio ocupado. La institución alertó de que el tranvía forma parte de una infraestructura que legitima y consolida la colonización.

Desde la dirección de CAF se difundió previamente un comunicado en el que la empresa rechaza cualquier responsabilidad directa, justificando su actividad en Jerusalén. Sin embargo, el comité de empresa considera que la compañía no ha asumido su responsabilidad social y que no ha dado pasos para desvincularse de la ocupación israelí, a pesar de que los trabajadores vienen reclamándolo desde 2018.

El paro incluirá una concentración en la sede de la empresa, donde se expresará la solidaridad con Palestina y la defensa de los derechos humanos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despiden a la directora de una oficina bancaria en Euskadi que cobraba 7.345 euros al mes y se iba a la peluquería en horario laboral
  2. 2 Crece la preocupación en el País Vasco francés por el nuevo turismo que no gasta: «Muchos se han ido a España»
  3. 3 Nilda Chiaraviglio, terapeuta (73 años): «Las parejas que mejor funcionan son aquellas en las que siguen siendo solteros independientes»
  4. 4 La noche en la que Ion Aramendi condujo sin carné por las cuestas de Igeldo y las calles de San Sebastián: «Fue el instinto de supervivencia»
  5. 5

    Tres investigados por las supuestas amenazas y agresiones al capitán y al armador del pesquero pasaitarra que sufrió un motín en aguas asturianas
  6. 6

    Los partidos vascos salen en tromba contra Ayuso por «banalizar la violencia» de ETA
  7. 7

    «Llegué sin trabajo y ahora llevo un negocio sin relevo que iba a cerrar por jubilación»
  8. 8

    «El mastín se me echó encima y caí al suelo; pensé que me mataba»
  9. 9 Una nueva aerolínea llega al aeropuerto de Bilbao con vuelos low cost a partir de diciembre
  10. 10 Néstor y Patricia, los jóvenes que abren su propia quesería en Irun tras seis años recorriendo el mundo en bicicleta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Paro en CAF contra la realización del proyecto del tranvía de Jerusalén