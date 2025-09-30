Paro en CAF contra la realización del proyecto del tranvía de Jerusalén

J. Z. beasain. Martes, 30 de septiembre 2025, 20:30 Comenta Compartir

Los trabajadores y trabajadoras de CAF están llamados este hoy por la mañana a un paro de una hora, entre las 100 y las 110, frente a la sede de la empresa. La convocatoria responde a la denuncia del comité de empresa sobre la implicación de CAF en proyectos internacionales, en especial en el tranvía de Jerusalén, cuya construcción, según Naciones Unidas, refuerza la ocupación israelí y la red de colonias ilegales.

El pasado viernes, la ONU señaló expresamente a CAF como una de las compañías que operan en territorio ocupado. La institución alertó de que el tranvía forma parte de una infraestructura que legitima y consolida la colonización.

Desde la dirección de CAF se difundió previamente un comunicado en el que la empresa rechaza cualquier responsabilidad directa, justificando su actividad en Jerusalén. Sin embargo, el comité de empresa considera que la compañía no ha asumido su responsabilidad social y que no ha dado pasos para desvincularse de la ocupación israelí, a pesar de que los trabajadores vienen reclamándolo desde 2018.

El paro incluirá una concentración en la sede de la empresa, donde se expresará la solidaridad con Palestina y la defensa de los derechos humanos.