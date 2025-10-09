'Parketarrak' vuelve para fomentar el juego en euskera entre los más pequeños

El Ayuntamiento, en colaboración con la asociación Hezten, ha vuelto a poner en marcha este mes de octubre la iniciativa 'Parketarrak', una propuesta lúdica y ... educativa que busca promover el uso del euskera en los momentos de ocio. La actividad arrancó el miércoles por la tarde, y se se desarrollará durante todos los miércoles del mes, (días 15, 22 y 29 de octubre, de 16:45 a 18.45 horas), en el parque Iturralde. En caso de mal tiempo, las sesiones se trasladarán a los bajos de la plaza Loinazko San Martín.

Educación en euskera

El programa, dirigido a familias y niños y niñas de entre 3 y 9 años, se divide en dos bloques adaptados a las diferentes edades. Por un lado, 'Zabu Zibu', de 16.45 a 17.45, está pensado para niños y niñas de 3 a 5 años acompañados de una persona adulta. Este espacio tiene como objetivo ofrecer recursos y juegos en euskera para que las familias puedan utilizarlos también en casa. Por otro lado, el programa 'Txirrintxon', de 17.45 a 18.45, está destinado a niños y niñas de entre 6 y 9 años, que disfrutarán de juegos y dinámicas adaptadas a su edad en un ambiente participativo y divertido.

Desde el Ayuntamiento subrayan que el fomento del euskera entre los más pequeños sigue siendo una prioridad en las políticas lingüísticas municipales. Iniciativas como 'Parketarrak' buscan implicar a toda la comunidad educativa —familias, centros escolares y asociaciones— en este objetivo común.

La concejalía de Euskera ha animado a padres, madres y familiares a participar junto a los más pequeños, destacando que «jugar en euskera es una manera natural y afectiva de fortalecer el idioma desde la infancia, y es importante hacer uso de nuestro idioma, para utilizarlo en el día a día». Con 'Parketarrak', Beasain reafirma «su compromiso con el euskera y su transmisión como lengua de convivencia, ocio y disfrute compartido».