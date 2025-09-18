Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Mariola Pascual, Leire Artola y Amaia Gómez de Segura presentan la programación del Otoño Cultural. ZABALA

Beasain

El Otoño Cultural de Beasain se presenta con una amplia y variada programación

El Ayuntamiento y las asociaciones locales unen fuerzas para ofrecer actividades del 24 de septiembre al 9 de noviembre

Josu Zabala Barandiaran

Josu Zabala Barandiaran

Beasain

Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:07

El Ayuntamiento ha presentado el programa del Otoño Cultural 2025, una iniciativa que, en palabras de la alcaldesa Leire Artola, refleja «la fuerza de ... la ciudadanía y el valor del asociacionismo». Junto a la regidora estuvieron la concejala de Cultura, Mariola Pascual, y la técnica de Cultura, Amaia Gómez de Segura, encargadas de dar a conocer los detalles de una agenda que se prolongará hasta el 9 de noviembre. Artola subrayó que el Otoño Cultural es «un reflejo del asociacionismo de Beasain y de la identidad colectiva que mantiene vivo al municipio gracias al trabajo en común».

