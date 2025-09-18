El Otoño Cultural de Beasain se presenta con una amplia y variada programación

El Ayuntamiento ha presentado el programa del Otoño Cultural 2025, una iniciativa que, en palabras de la alcaldesa Leire Artola, refleja «la fuerza de ... la ciudadanía y el valor del asociacionismo». Junto a la regidora estuvieron la concejala de Cultura, Mariola Pascual, y la técnica de Cultura, Amaia Gómez de Segura, encargadas de dar a conocer los detalles de una agenda que se prolongará hasta el 9 de noviembre. Artola subrayó que el Otoño Cultural es «un reflejo del asociacionismo de Beasain y de la identidad colectiva que mantiene vivo al municipio gracias al trabajo en común».

La programación incluye propuestas muy diversas, desde música, danza y teatro hasta talleres, exposiciones y actividades en la calle. Entre las novedades resaltadas por la técnica de Cultura se encuentran la proyección del documental 'WikiEmakumeOK DOnk' sobre la presencia de mujeres en la Wikipedia en euskera, seguido de una mesa redonda con Marisa Barrena en Igartza.

También se celebrará Gau Beltza el 31 de octubre en Bideluze plaza, con romería a cargo del grupo Balantza, un taller de calabazas en Igartza y una representación teatral.

Otra de las propuestas que ha despertado expectación es la venta de miniaturas de goma de los gigantes Jone y Mattin, que se pondrán a disposición del público el 8 de noviembre en el encuentro de gigantes, atendiendo a una demanda de la ciudadanía (primero se ofrecerán 100 ejemplares, y próximamente llegarán más).

Una oferta extensa

El Otoño Cultural contará además con dos espectáculos de danza de gran formato. 'Ilauna', del colectivo Bilaka, combina voces, música tradicional y percusión en un viaje poético sobre la transitoriedad. Por su parte, 'Amama', de Aukeran Dantza Taldea, recorre los siete territorios vascos a través de cuentos y coreografías transmitidos de abuela a nieta. En el ámbito musical, dentro del Igartza Musika Zikloa, actuarán Olaia Inziarte y el coro letón Kamer Youth Choir, que visita Beasain en el marco del Certamen Internacional de Coros de Tolosa.

El teatro también ocupará un lugar central con piezas como 'Neura' de Ste Xeito, 'Biztanlerik gabeko etxeko biztanleak' de Urrup y 'Lotura basatiak' de Goaz Antzerki Taldea. El 8 de noviembre se ofrecerá 'Garbitzailarena,' un espectáculo familiar con los bertsolaris June Aiestaran e Iker Ormazabal junto a Markel Oiartzabal, que tendrá lugar en Erauskin plaza.

Los más pequeños podrán disfrutar de la obra infantil 'Estela eta Merlin' de la compañía Txalo en el Usurbe Antzokia. También se ha programado teatro de calle con 'Flama Viva' de la compañía Spinish Circo en Iturralde plaza, un montaje basado en el fuego pensado para todos los públicos.

No faltarán tampoco los actos habituales que caracterizan al Otoño Cultural. Se celebrará el Día de las Asociaciones, el concurso de pintura, la semana de montaña, exposiciones fotográficas, conferencias científicas, cuentacuentos, el festival de Aurtzaka, alarde de txistularis, actuaciones de bertsolaris, bailes de salón, presentaciones literarias y coloquios. La Kantujira volverá a recorrer las calles junto con las salidas de gigantes y cabezudos, además de la jornada de la cofradía de la Morcilla y el encuentro de gigantes organizado por la comparsa Ekaitz. El rally fotográfico y las salidas montañeras completan el programa.

El Ayuntamiento recordó además que sigue abierto hasta el 30 de septiembre el plazo para participar en el concurso fotográfico destinado a confeccionar el calendario municipal de 2026, cuyo tema es 'Las estaciones del año en Beasain'. También adelantó la temática para el calendario de 2027, que será 'Caseríos de Beasain, agricultura, ganadería y mercado'.

Debido a posibles modificaciones de última hora, el programa se publicará en dos fases. En los hogares ya se ha repartido la agenda correspondiente al periodo comprendido entre el 24 de septiembre y el 21 de octubre.