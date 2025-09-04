Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Beasain

Ostadar dantza taldean izena emateko aukera gazteentzat

Datorren irailaren 22ra bitartean zabalik izango da izena emateko aukera

J. ZABALA

beasain.

Osteguna, 4 iraila 2025, 20:16

Ikasturte berria martxan dela aprobetxatuz, Ostadar dantza taldeak umeentzako klaseak antolatzeko deialdi berria egin du aurten ere. Ekimenak urtez urte arrakasta izan du, eta haurrek aisialdirako aukera osasuntsu eta hezitzailea izatea du helburu, gorputz-adierazpena eta mugimenduaren bidez sormena lantzeko aukera emanez.

Parte hartzeko baldintza nagusia 6 urtetik gorakoa izatea da, hau da, gehienez 2019an jaiotakoa izan beharko du haurrak. Horrela, adin tarte zabal batean dantza eta erritmoarekiko interesa duten ume guztiek izango dute klaseetan parte hartzeko aukera.

Saioak ostiraletan egingo dira, eta ordutegia parte-hartzaileen artean adostuko da, familiek duten eguneroko antolaketara egokitzeko asmoz. Antolatzaileek nabarmendu dute ikasleen kopuruaren eta behar zehatzen arabera egokituko direla ordutegiak, haur guztiek parte hartzeko aukera izan dezaten.

Izena emateko epea

Interesa duten familiek irailaren 22a, astelehena, izango dute azken eguna seme-alabak izena emateko. Epe hori amaitu ondoren, taldeak osatu eta ordutegiak zehaztuko dira, ikasturte berriari ekiteko prest. Horretarako ostadardt@gmail.com helbide elektronikora idatzi edo 610 873 811 telefonora deitu beharko da.

Antolatzaileek gogorarazi dute ekimen hau haurrei dantza hurbiltzeko modu bat dela, eta aldi berean, herriko bizitza kulturala eta soziala aberasteko tresna garrantzitsua.

