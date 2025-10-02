Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Beasain

Ostadar Dantza taldea, a punto de iniciar el nuevo curso 2025/26

J. ZABALA

BEASAIN.

Jueves, 2 de octubre 2025, 20:13

Tras la buena acogida de cursos anteriores, Ostadar Dantza Taldea ha decidido dar continuidad a su propuesta de enseñanza de plaza dantzak para el curso 2025-2026. La nueva edición arrancará el lunes 6, con clases semanales que se impartirán en la sede del grupo, situada en la calle Oriamendi, 10 de Beasain.

El curso está pensado principalmente para personas adultas, aunque no existe límite de edad para inscribirse. La propuesta ofrece dos horarios a elegir, de 19.00 a 20.00 o de 20.00 a 21.00, con el objetivo de facilitar la participación. Las personas interesadas pueden apuntarse escribiendo al correo ostadardt@gmail.com, llamando o enviando un WhatsApp al 695 73 74 00 (Larraitz), o bien contactando a través de las redes sociales del grupo, en Facebook e Instagram. Aunque no existe una fecha límite oficial para inscribirse, desde Ostadar Dantza Taldea animan a hacerlo antes del inicio del curso, para facilitar la organización de los grupos.

