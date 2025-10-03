Olaia Inziarte actuará mañana por la tarde en el Palacio de Igartza

BeasainOlaia Inziarte actuará mañana por la tarde en el Palacio de Igartza
J.Z.
BEASAIN.
Viernes, 3 de octubre 2025, 20:14
El ciclo de música Igartza regresa mañana por la tarde al Palacio de Igartza. La cita será a partir de las 19.00 horas y contará con la actuación acústica de la artista Olaia Inziarte, que promete una velada llena de talento y buena música.
Inziarte cuenta con una discografía reciente que incluye los álbumes 'Astelehenetan' (2020), 'Lehengo lepotikan burua' (2022) y 'Denak begira daudelaik' (2023), mostrando su evolución artística y la diversidad de su propuesta musical.
Los asistentes podrán disfrutar de un encuentro cercano con la artista tras la actuación, en un ambiente íntimo y acogedor.