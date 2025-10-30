J. ZABALA BEASAIN. Jueves, 30 de octubre 2025, 20:29 Comenta Compartir

El Ayuntamiento ha anunciado que las obras de asfaltado de la calle Esteban Lasa comenzarán hoy, dentro de la última fase del proyecto de reurbanización del eje San Inazio–Esteban Lasa, que se encuentra ya en su recta final.

Los trabajos arrancarán con la extensión de la primera capa de asfalto, comenzando por la cuesta de Telefónica. A las 9.30 de la mañana está previsto el asfaltado del cruce entre Igartetxe y Esteban Lasa, momento en el que el acceso a Esteban Lasa desde el puente de Gipuzkoa Plaza permanecerá cerrado hasta que concluyan las labores en ese punto.

Una vez completada esta primera intervención, las obras continuarán avanzando cuesta arriba por la calle Esteban Lasa, y el tráfico se desviará temporalmente por Igartetxe. Para facilitar la circulación, Andra Mari kalea se abrirá provisionalmente en sentido descendente, permitiendo el acceso hacia San Inazio. Cuando el asfaltado alcance Andra Mari kalea, el tráfico volverá a desviarse por Esteban Lasa, siguiendo el mismo procedimiento en función del avance de las obras.

La segunda capa de asfalto se extenderá los días martes y miércoles, repitiendo el esquema de cortes y desvíos previsto para la primera fase. Una vez finalizado este proceso, y dependiendo de las condiciones meteorológicas, se acometerán los trabajos de impresión y pintado del asfalto, que completarán la actuación.