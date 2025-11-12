Nuevos cursos de formación en primeros auxilios y uso de desfibriladores

El Ayuntamiento vuelve a apostar por la salud y la seguridad de su ciudadanía con la segunda edición del curso de formación en primeros ... auxilios y uso de desfibriladores (DESA). Esta iniciativa tiene como objetivo dotar a la población de los conocimientos y habilidades necesarias para actuar en situaciones de emergencia, especialmente ante casos de paro cardíaco o infarto.

Hace un año, el Consistorio instaló desfibriladores en distintos puntos del municipio, dentro de su compromiso por crear un entorno más seguro y preparado ante posibles urgencias. Como complemento, se puso en marcha una formación específica que el pasado año contó con alrededor de 60 participantes, cuya implicación resultó determinante en alguna intervención real registrada en Beasain.

El éxito de aquella primera edición ha motivado la repetición de los cursos en este año, con el propósito de seguir extendiendo la cultura de la prevención, la respuesta rápida y la solidaridad ciudadana.

Una formación que salva vidas

Las paradas cardíacas son uno de los principales motivos de emergencia fuera del ámbito hospitalario, y se producen con frecuencia tanto en el hogar como en espacios públicos. En estos casos, las probabilidades de supervivencia pueden superar el 70% si se actúa en los primeros minutos y se dispone de un desfibrilador.

Por ello, la formación no solo enseña a utilizar correctamente estos dispositivos, sino que también promueve la confianza y la responsabilidad colectiva. Cualquier persona, incluso sin conocimientos sanitarios previos, puede aprender a intervenir con seguridad y eficacia, reduciendo la dependencia exclusiva de los servicios de emergencia y creando una red de protección más sólida en la comunidad.

Los desfibriladores públicos instalados por el Ayuntamiento se encuentran en los siguientes puntos: Usurbe antzokia, centro social Urbiberri, entrada del Ayuntamiento, junto al hotel Dolarea, plaza Bideluze y frontón Ezkierdi.

Fechas, lugares y horarios

Los cursos son gratuitos y se impartirán de 17.00 a 20.00 horas, con una hora teórica y dos horas prácticas. La primera sesión se impartió a inicios de mes en el centroeducativo Murumendi Eskola. La siguiente llegará la próxima semana, el día 18, en el salón de plenos del ayuntamiento. Al día siguiente, el 19, se llevará a cabo una sesión especial en el centro social Urbiberri (dirigida a sus usuarios y usuarias). La siguiente cita, llegará el día 20 en el polideportivo Antzizar. Finalemente, viendo el éxito que está teniendo la inscripción a los cursos, desde el Ayuntamiento han decidido añadir dos nuevas fechas, los días 24 y 28 (estos últimos de 17.30-20.30), en el salón de plenos del ayuntamiento,

Las inscripciones para la sesión del centro social Urbiberri deberán realizarse directamente en el propio centro.

En el caso del resto de cursos, las personas interesadas deberán rellenar el formulario correspondiente a cada ubicación para reservar su plaza. Con esta nueva edición, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la salud pública, la prevención y la formación ciudadana.