La nueva exposición de Argizpi llega a la Ferrería

La sociedad fotográfica Argizpi ofrece una nueva exposición colectiva que se podrá visitar hasta el próximo 9 de noviembre en la sala de la Ferrería de Igartza. La muestra reúne los trabajos de 15 socios del grupo: Felipe Dávila, Imanol Zubiaurre, Javier Ortiz, Jesus Mari Rodríguez, Jose Luis Pérez, Luis Martínez, Manu Barreiro, Marian Segovia, María Ona, Mila Mendia, Oskar Gaskon, Javier Quirós, Tomás Sarasola, Verónica Unuzungo y Yokin Suárez.

Cada fotógrafo aporta su particular visión del mundo, explorando estilos, técnicas y temáticas variadas que van desde el paisaje hasta el retrato, pasando por abstracciones, escenas de la vida cotidiana y capturas de aves, ofreciendo un recorrido que refleja la riqueza y diversidad de la fotografía local. La exposición invita a los visitantes a sumergirse en un viaje visual que combina creatividad, sensibilidad y técnica, con obras que muestran historias únicas y estilos personales.

Javier Quirós, presidente de Argizpi, explicó la intención de la muestra. «Se trata de la exposición que realizamos todos los años,. Se trata de trabajos de todo tipo. Hay paisaje, retrato, aves... es variopinto». Añadió que la selección incluye principalmente imágenes que no han sido presentadas a otros concursos. «Se trata de fotos de todo tipo, normalmente son fotos que no se han presentado a otro concurso, aunque hay alguna que puede que sí».

Cada fotógrafo presenta dos obras que, al finalizar la exposición, se entregan como regalo a sus autores. «Las fotos son de primer nivel, los fotógrafos que participan son muy buenos, y las imágenes son preciosas. En su día se propuso hacer esta exposición para poder enseñar el trabajo que todos hacemos. Tenemos fotógrafos en el grupo que no participan en muchos concursos, y es un aliciente para ellos, para mostrar su trabajo», destacó Quirós, quien resaltó también la función social de la exposición: «También nos da visibilidad, ahora estamos ofreciendo un curso, y están participando nueve personas, a las que les damos la oportunidad de ser socios de manera gratuita durante un año por participar en este curso, con el objetivo de acercarlos al grupo. Hay muchos beasaindarras que no saben sobre nuestra existencia, somo un grupo con fotográfos de todos los niveles. tenemos gente que compite en concursos a nivel nacional, y fuera de nuestras fronteras, y por otro lado hay gente que se toma la fotografía como hobby o disfrute, sin intención de competir ni conseguir premios. Es un grupo muy variado, y aprendemos mucho juntos, hay sitio para todos».

La exposición no solo sirve para mostrar el talento de los socios, sino que también busca acercar la fotografía y la cultura visual a la sociedad local. En este sentido, Quirós destacó la vinculación del colectivo con eventos tradicionales del pueblo «Ahora, el día 8, celebramos el tradicional rally fotográfico durante el Día de la Morcilla, es otro aliciente para acercar la sociedad al pueblo».

Hasta el domingo 9

Los horarios para visitar la exposición son de miércoles a viernes de 18.00 a 20.00 horas, y los fines de semana de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.00 horas. La sala de la Ferrería de Igartza ofrece así un espacio donde los vecinos y visitantes pueden disfrutar de la fotografía local, conocer el trabajo del colectivo Argizpi y sumergirse en la creatividad de sus socios, que año tras año continúan demostrando su pasión y dedicación por el arte fotográfico.

La muestra reafirma el compromiso de Argizpi con la difusión de la fotografía y el apoyo a sus miembros, acercando este arte a todos los visitantes.

