«Nesesitamos más voluntarios que nos echen una mano a lo largo del año» Viernes, 14 septiembre 2018, 00:24

Mikel Valdivielso ve gustosamente, sin caer en la autocomplacencia, como la EHM ha ido creciendo paulatinamente «de manera no traumática». Beasain ya es referente en el mundo de las carreras de montaña «porque las cosas se están haciendo bien». Valdivielso no tiene más que alabanzas para el voluntariado que se vuelca esos tres días de carreras de montaña. Pero «agradecería» más ayuda el resto del año. «Necesitamos apoyos a lo largo del año, personas que adquieran pequeños compromisos, ese trabajo que nos quitaría es oxígeno para nosotros, para poder seguir creciendo. Muchas veces nos encontramos tan ahogados que no sabemos aplicar mejoras, vemos temas a abordar pero no tenemos capacidad». Remarca que el grupo organizador es «como una familia, congeniamos a la perfección aún teniendo nuestras discrepencias». Al final «de dos, tres o cuatro ideas diferentes sale una quinta que al final es la buena», enfatiza

De cara a la X edición, que sería la del año 2020, en caso de celebrarse tienen «temas, proyectos muy importantes e ilusionantes y muchas ganas de sacarlos adelantes, aunque nos va a exigir el máximo esfuerzo. Esta carrera de montaña de Beasain, del Goierri tienen en mente realizar alguna prueba destinada a los más pequeños, «el problema es cómo encajarla entre las tres pruebas», subraya el director de las tres carreras.