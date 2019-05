NEREA MANZISIDOR (CANDIDATA DE EH BILDU): «Pondré una visión feminista a todas las propuestas»

Nerea Manzisidor, candidata de EH Bildu a la Alcaldía, presenta sus proyectos y opta por dar visión feminista a sus propuestas y hacer real la participación activa ciudadana.

-¿Por qué se presenta como alcaldable por EH Bildu?

Su DNI Fecha de nacimiento 5 de noviembre de 1979. Aficiones El monte, soy muy cinéfila y me encanta tener largas charlas con las amistades. Libro y película Estoy leyendo 'El Ruiseñor', y el lunes vi 'Vitoria 3 de marzo'.

-Por las palpables necesidades sociales de Beasain, la confianza que me genera la candidatura que presentamos y las ganas de aportar en el día a día del municipio. El verdadero cambio social viene unido al empoderamiento de la mujer. Haré mi aportación trabajando en el municipio, dotando de visión feminista a nuestras propuestas. Agradezco la confianza depositada en mi persona para liderar estas tareas.

-¿Ha tenido alguna vinculación con la vida municipal?

-He sido militante de organismos de la izquierda abertzale de Beasain. He trabajado 13 años en servicios de infancia y juventud municipales, he conocido de cerca la labor de técnicos y políticos. Tengo una visión real del consistorio.

-¿Y de la actual legislatura?

-El PNV ha implantado una estructura organizativa (comisiones), que no ha posibilitado la participación ciudadana limitando el trabajo de la oposición. Se debe contextualizar la labor de EH Bildu, teniendo en cuenta la mayoría absoluta del PNV y las limitaciones por la organización de las comisiones. Igual no hemos sabido transmitir al pueblo las iniciativas llevadas al Consistorio.

-¿Y los ejes del programa de EH Bildu?

-El cambio de la organización de las comisiones. Creando comisiones abiertas y específicas para posibilitar la participación ciudadana activa. Un servicio integral para paliar la precariedad. Renovar los barrios de Ezkiaga y Bista alai (portales 7-19). Un espacio intermodal en Bernedo que albergue la estación de autobuses de largo y corto recorrido; un aparcamiento exterior, de varias plantas; la estación de Renfe y parada de taxis. Uniremos esta área con una pasarela al paseo de Gernika. Un plan de accesibilidad que dé respuesta al problema existente en diferentes zonas.

-¿Y del proyecto del PNV de crecer hacia la playa de vías?

-Nos preocupa y mucho. Hipoteca a Beasain tanto económicamente como en sostenibilidad. La propuesta no va acompañada de un análisis de necesidades reales que tendrá la villa en el futuro. Proponen alejar la vía del tren, cuando estamos hablando de la necesidad de limitar el tránsito de vehículos, lo cual no parece una idea muy coherente. Hablan de ganar terreno, pero no definen su utilidad ni si es necesario. Modelo que no convenció a los vecinos, se vio en las reuniones del PGOU. Hay que crear un debate serio, donde los vecinos decidamos con criterio el futuro urbanístico de Beasain.

-¿Qué le falta a Beasain?

-Una gestión municipal por la igualdad social. Apostar por la vivienda social, servicios de infancia-adolescencia y de atención a la precariedad; la casa de cultura digna; un plan lingüístico real; la ordenanza de participación ciudadana; un plan de integración de inmigrantes, dar solución a la situación del comercio.