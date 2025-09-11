La navarra Saioa Alkaiza, premio Igartza 2025 con 'Katu ileak txandaletan'

Saioa Alkaiza Guallar (Iruñea, 1991) es la ganadora del XXVIII Premio Igartza con el proyecto de novela 'Katu ileak txandaletan'. La autora recibirá 10.000 ... euros para el desarrollo y publicación de la obra, que verá la luz de la mano de la editorial Elkar.

'Igartza Saria', convocado por el Ayuntamiento, Elkar y la empresa CAF, busca impulsar la escritura de primeras novelas entre autores jóvenes. Este año se presentaron dieciséis propuestas, y el jurado —formado por Olatz Mitxelena, Esti Martínez y Garazi Kamio— eligió por unanimidad la de Alkaiza. La entrega tuvo lugar en el palacio de Igartza, con la presencia de la alcaldesa Leire Artola, la concejala de Cultura Mariola Pascual, el representante de CAF Bianditz Iraola y Xabier Mendiguren, en nombre de Elkar.

La autora reconoció que el proyecto aún está en fase inicial. «Hasta ahora no lo he trabajado demasiado; lo que se presenta es un primer esbozo. Ahora, sabiendo que ha sido seleccionado, tengo muchas ganas de darle la vuelta y construirlo de arriba abajo. Estoy ilusionada, y tras el Campeonato Navarro de Bertsolaris me pondré de lleno en ello», explicó durante la entrega del premio celebrado en el palacio.

Aunque licenciada en Periodismo, Alkaiza es sobre todo conocida por su trayectoria como bertsolari. En 2021 se se llevó la txapela en el Campeonato Navarro de Bertsolaris y ha participado activamente en la escena de la improvisación oral, además de obtener diversos premios literarios en relato y poesía. Ha publicado en revistas y antologías, 'pero Katu ileak txandaletan' será su primer libro en solitario. El galardón supone así un impulso decisivo en su transición del bertso a la narrativa.

«Temas serios, pero con humor»

El proyecto tiene como protagonista a Nahia, una joven que crece en una familia marcada por la pobreza y la violencia. Su deseo de llevar una vida «normal» se enfrenta a múltiples obstáculos: la difícil relación con su padre, la herida de una traición amorosa, la incertidumbre de la maternidad y la falta de estabilidad laboral.

Alkaiza adelantó que la novela abordará «temas serios, pero con humor e ironía, evitando el discurso de la compasión y la autosuperación». Por el momento solo ha entregado un avance de entre quince y veinte páginas, y dispondrá de un año para completar la obra. La mitad de la dotación económica la recibirá de inmediato, y el resto, una vez concluida la novela y validada por el jurado.

Con este reconocimiento, el Premio Igartza se consolida como una cantera para nuevos talentos literarios en euskera, y Alkaiza afronta el reto de convertir su voz poética y oral en una propuesta narrativa de largo aliento, lleno de ilusión y trabajo.