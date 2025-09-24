Nafarroa23 recibirá mañana la visita el club deportivo Goiurp

BeasainNafarroa23 recibirá mañana la visita el club deportivo Goiurp
J. ZABALA
BEASAIN.
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:49
Joxe Mari Telleria organiza mañana una nueva charla-exposición en su estudio Nafarroa23. La actividad se celebrará en dos sesiones, a las 18.00 y 19.30 horas, con entrada gratuita e inscripción previa (651 701 565).
En esta ocasión, los protagonistas serán Beñat y Arkaitz, miembros del club deportivo Goiurp, dedicado a actividades subacuáticas en Beasain. Los protagonistas fusionaran sus vivencias con las fotografías de Telleria.
