Murumendi celebrará su concurso de sidra el martes

J. ZABALA

BEASAIN.

Viernes, 3 de octubre 2025, 20:14

La sociedad Murumendi celebrará su esperado concurso anual de sidra el próximo martes 7 de octubre, a las 20.00 horas, en la sede de la entidad, donde se prevé reunir nuevamente a numerosos aficionados en torno a esta tradición tan apreciada del calendario local.

Los organizadores recuerdan que el plazo para inscribirse finalizará este mañana al caer la noche, fecha en la que también se deberán entregar las seis botellas de sidra necesarias para participar en la cata.

Quienes deseen formar parte del concurso pueden inscribirse de dos maneras: acudiendo directamente a la sociedad Murumendi o llamando al 666 387 470. Es requisito aportar seis botellas de sidra sin etiqueta, sean de cosecha propia o compradas previamente.

Como cada edición, el certamen ofrecerá un ambiente festivo, excelente sidra y la emoción de descubrir cuál será la bebida que surtirá a la sociedad durante todo el año siguiente. Los organizadores han invitado a los interesados en participar en el concurso a inscribirse.

