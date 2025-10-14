Movilización por un convenio en la ayuda a domicilio

J. Z. beasain. Martes, 14 de octubre 2025, 20:33 Comenta Compartir

Las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio de Beasain, gestionado por Matia Goxara pero de titularidad municipal, han iniciado movilizaciones para exigir mejoras laborales y un nuevo convenio.

El sindicato ELA denuncia que el convenio actual caducó en diciembre de 2024 y que las negociaciones con la empresa y el Ayuntamiento están bloqueadas. ELA explica que no se prevé subida salarial para este año, la mayoría de la plantilla trabaja a tiempo parcial y existe una brecha salarial importante respecto al personal público.