Movilidad sostenible con la campaña 'Jarri zure bizikleta prest MUGIrekin'

La plaza Erauskin se llenó este miércoles de bicicletas, herramientas y un ambiente participativo con motivo de la llegada, por primera vez a Goierri, ... de la campaña 'Jarri zure bizikleta prest MUGIrekin'. La acción, impulsada por el Departamento de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio de la Diputación Foral de Gipuzkoa en el marco de la Semana Europea de la Movilidad, ofreció a los beasaindarras la posibilidad de revisar sus bicicletas de manera gratuita gracias a un furgón-taller móvil, además de recibir asesoramiento sobre la tarjeta Mugi. Durante toda la mañana, entre las 10.30 y las 14.00 horas, fueron varios los vecinos que se acercaron a la carpa instalada en pleno centro del municipio. Además de pequeñas reparaciones, quienes lo desearon pudieron solicitar su tarjeta Mugi personalizada, con las ventajas que conlleva en el transporte público.

Por un futuro sostenible

La diputada foral Azahara Domínguez destacó en su visita a Beasain el objetivo de esta campaña. «Queremos que Gipuzkoa siga siendo un territorio respetuoso con el medio ambiente, habitable y más igualitario. Apostar por medios sostenibles y saludables, como el transporte público o la bicicleta, nos ayuda a construir ese futuro que deseamos. Con pequeños gestos cotidianos todos podemos contribuir a ese reto común».

Según explicó, la campaña busca reforzar la conciencia ciudadana en torno a la movilidad sostenible y acercar a la población los beneficios de la tarjeta Mugi, que ofrece descuentos, gratuidad para menores de 12 años o acompañantes de personas dependientes, y ventajas en los transbordos.

Por su parte, la alcaldesa Leire Artola puso en valor la llegada de la iniciativa al municipio «En Beasain llevamos tiempo priorizando la movilidad sostenible e intentando que forme parte de los hábitos diarios de la ciudadanía. Fomentamos los desplazamientos internos a pie o en bicicleta, y el uso del transporte público a través de la Mugi está completamente alineado con nuestros objetivos. Este tipo de campañas nos dan un impulso extra para seguir avanzando».

A lo largo de la jornada, fueron numerosas las bicicletas que pasaron por las manos de los mecánicos del taller itinerante, que también ofreció recomendaciones de seguridad y mantenimiento. Además, todos los participantes entraron en el sorteo de dos bicicletas y de sesenta recargas de 20 euros en tarjetas Mugi.

La actividad continuó por la tarde en la plaza Nagusia de Ordizia. El alcalde Adur Ezenarro quiso subrayar que la movilidad sostenible no es solo un discurso, sino un compromiso personal .

La llegada del furgón-taller a Beasain marcó un paso más en la campaña foral, que este año ha llegado a ocho municipios más que en 2024, cerrando su recorrido precisamente en el Goierri. La buena acogida entre los vecinos confirma, según responsables forales y municipales, que la bicicleta y el transporte público siguen ganando espacio en la vida diaria de la comarca.