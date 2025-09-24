Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Fueron varios los beasaindarras que aprovecharon la campaña para ajustar su bicicleta y renovar su tarjeta Mugi. ZABALA

Beasain

Movilidad sostenible con la campaña 'Jarri zure bizikleta prest MUGIrekin'

La iniciativa foral ofreció este miércoles revisiones gratuitas de bicicletas y asesoramiento para obtener la tarjeta Mugi en la plaza Erauskin

Josu Zabala Barandiaran

Josu Zabala Barandiaran

Beasain

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:49

La plaza Erauskin se llenó este miércoles de bicicletas, herramientas y un ambiente participativo con motivo de la llegada, por primera vez a Goierri, ... de la campaña 'Jarri zure bizikleta prest MUGIrekin'. La acción, impulsada por el Departamento de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio de la Diputación Foral de Gipuzkoa en el marco de la Semana Europea de la Movilidad, ofreció a los beasaindarras la posibilidad de revisar sus bicicletas de manera gratuita gracias a un furgón-taller móvil, además de recibir asesoramiento sobre la tarjeta Mugi. Durante toda la mañana, entre las 10.30 y las 14.00 horas, fueron varios los vecinos que se acercaron a la carpa instalada en pleno centro del municipio. Además de pequeñas reparaciones, quienes lo desearon pudieron solicitar su tarjeta Mugi personalizada, con las ventajas que conlleva en el transporte público.

