'Momentos' en blanco y negro de Cavero

El fotógrafo Miguel Cavero Carazo (Ordizia) ofrece su exposición 'Momentos' en Aterpe Taberna, una serie de 19 imágenes que podrán verse hasta el martes, 25 de febrero. Su trabajo, con una larga trayectoria y múltiples premios en certámenes fotográficos, invita a reflexionar sobre la fugacidad de la vida y la importancia de la mirada en la percepción de la belleza.

'Momentos' es un título que evoca la esencia misma de la fotografía: la captura de instantes irrepetibles. «Quería reflejar la idea de que cada imagen es única y que la fotografía nos permite inmortalizar momentos que de otro modo se perderían con el tiempo», explica Cavero. En esta ocasión, además, se propuso evitar repetir imágenes que ya habían sido expuestas en otras muestras anteriores.

Una 'antigua' afición

La exposición muestra en las paredes del Aterpe un compendio de escenas cotidianas que evocan diferentes emociones

La pasión de Cavero por la fotografía comenzó hace más de cuatro décadas, cuando adquirió su primera cámara. «Hace 45 años tenía ya una cámara, pero no sabía sacarle provecho», recuerda. Fue en 2007 cuando se unió al grupo fotográfico de Ordizia y se sumergió de lleno en este mundo. Desde entonces, ha evolucionado de manera constante, perfeccionando su técnica y ampliando su mirada artística.

Los premios que ha recibido a lo largo de su carrera han supuesto un impulso, aunque no son su principal motivación. «Más que por el reconocimiento, los premios son una motivación para seguir explorando y evolucionando en mi estilo», afirma. Su participación en concursos también le ha permitido conocer a otros fotógrafos y formar parte de una comunidad artística activa. «Nos hemos acercado a otras sociedades, conocemos a mucha gente y eso nos anima a presentarnos a certámenes. No suelo participar en demasiados, pero he ganado en lugares como La Rioja, Valladolid o Asturias. También los de casa son especiales, cada uno tiene lo suyo». Aunque su inclinación natural ha sido la fotografía deportiva y de paisajes, Cavero ha explorado diferentes géneros a lo largo de su carrera. «Al final, hago de todo».

Un recorrido visual variado

La exposición 'Momentos' no sigue una única temática, sino que es un compendio de escenas cotidianas que evocan diferentes emociones. «No quería centrarme en un solo tema, he intentado variar. Hay fotografía de montaña, paisaje, momentos que he podido disfrutar... de todo», comenta Cavero. En sus imágenes, la luz y las sombras juegan un papel esencial para resaltar detalles que a menudo pasan desapercibidos en la rutina diaria.

En cuanto a las técnicas utilizadas, la exposición combina fotografías en blanco y negro con otras en color. «Trabajo mucho con el blanco y negro porque me permite centrarme en la esencia de la escena, en la pureza de las formas y contrastes», explica. Sin embargo, también hay imágenes en color, especialmente aquellas donde la paleta cromática contribuye a la narrativa visual. «Hay momentos que parecen complicados de primeras, pero tengo el ojo adaptado. Cuando miro una escena, ya me fijo en la composición».

La preparación de la exposición supuso un reto importante para Cavero, no solo por la elección de las imágenes, sino por circunstancias inesperadas. «Hablé cuatro meses antes con Txomin, que me propuso hacer una exposición en blanco y negro. Yo acepté, pero no sabía exactamente qué material tenía en ese formato. Por desgracia, perdí los datos de un disco duro y con ello algunas fotos», relata. A pesar de estos contratiempos, la muestra ha sido bien recibida. «En líneas generales, parece que ha gustado mucho. Habría cambiado un par de fotos, quitar alguna más de paisaje y meter otra cosa, pero estoy contento con el resultado».

Seleccionar 19 imágenes entre más de 100.000 que tiene archivadas no fue tarea fácil. «Meter 19 fotos en una exposición requiere tiempo y mucha revisión. Al final, tiene que haber variedad», señala Cavero. La respuesta del público ha sido muy positiva. «A la gente le está gustando mucho, comentan que es muy variada y está teniendo muy buena acogida».

Por el momento, Cavero no tiene planes inmediatos para llevar la exposición a otros espacios, aunque no descarta la posibilidad. «No tengo ofertas, pero me gustaría moverla a otro sitio. Sería cuestión de hablar con alguien y ofrecerla en otro espacio», comenta.

'Momentos' estará disponible durante unos días mas en Aterpe Taberna, ofreciendo una oportunidad para sumergirse en la mirada Cavero y sus objetivos.