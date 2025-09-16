Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las obras obligan a hacer una serie de cambios en las paradas. UDALA

Beasain

Modificación temporal de varias paradas de autobús

J. ZABALA

BEASAIN.

Martes, 16 de septiembre 2025, 20:25

Las obras de remodelación que se están llevando a cabo en el eje viario formado por las calles San Inazio y Esteban Lasa obligan a modificar temporalmente el recorrido del transporte público comarcal.

Mientras duren los trabajos, la parada habitual situada en dicho eje quedará suspendida. Los autobuses que proceden de Ordizia se desviarán por la calle Zaldizurreta, donde habilitarán una nueva parada a la altura del puente Bideluze.

Tras este punto, el siguiente apeadero se localizará en la plaza Barrendain, frente a la estación y junto a Kutxa. De este modo, queda fuera de servicio la parada de Oriamendi 37, en la que no se detendrá ningún vehículo de la línea comarcal.

El Ayuntamiento ha informado de que estas modificaciones se mantendrán hasta la finalización de las obras, con el objetivo de garantizar tanto la seguridad de los trabajos como la continuidad del servicio de transporte. Además, recomienda a los usuarios planificar con antelación sus desplazamientos para evitar contratiempos.

