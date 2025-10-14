Modificación del acceso a la calle Andre Mari por obras

J. ZABALA BEASAIN. Martes, 14 de octubre 2025, 20:33 Comenta Compartir

El Ayuntamiento ha informado que, desde hoy y hasta el próximo día 24, ambos inclusive, permanecerá cerrado el acceso en vehículo a la calle Andre Mari desde la calle Esteban Lasa debido a las obras de urbanización que se están llevando a cabo en esta zona.

Durante este periodo, los vehículos deberán acceder a la calle Andre Mari en sentido contrario, a través de Igartetxe kalea, tal y como ha indicado el consistorio. Esta medida se mantendrá activa mientras duren los trabajos, con el objetivo de garantizar la seguridad tanto de los operarios como de los peatones.

El Ayuntamiento ha pedido disculpas por las molestias que estas obras puedan ocasionar a los vecinos y conductores, y ha agradecido la comprensión y colaboración de la ciudadanía ante esta actuación necesaria para mejorar el entorno urbano.