El mercado extraordinario del sábado regresa tras el parón de agosto

JOSU ZABALA beasain. Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:28 Comenta Compartir

Tras el merecido descanso del mes de agosto, esta mañana, se reanuda el mercado extraordinario que cada primer sábado de mes reúne a productores y consumidores en los bajos de la plaza Loinazko San Martin. La cita ofrecerá una amplia variedad de productos locales y de temporada, convirtiéndose de nuevo en un espacio de referencia tanto para la compra como para la vida social del municipio.

Los visitantes encontrarán en los puestos alimentos característicos del final del verano, como tomates, judías verdes, pimientos, berenjenas y calabacines. Al mismo tiempo, comienzan a asomar las primeras señales del otoño con la llegada de la col rizada y la calabaza. Estas hortalizas, además de aportar sabor a la cocina, destacan por su riqueza en vitaminas y nutrientes, favoreciendo una dieta equilibrada y saludable.

Más allá de las verduras, el mercado acogerá también puestos con miel, pan, flores y plantas, tartas, galletas o semillas. La oferta pretende atraer a un público diverso, combinando tradición agrícola con elaboraciones artesanales que completan la experiencia de compra.

Un punto de encuentro local

El programa comenzará a las 10.00 horas con la apertura del mercado. A las 13.30 se celebrará un sorteo de dos cestas con productos locales entre la clientela, y a las 14.00 tendrá lugar la clausura oficial.