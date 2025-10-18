Mateos y 'But', rumbo al Mundial de Rumanía

Josu Zabala Barandiaran Beasain Sábado, 18 de octubre 2025, 21:07 | Actualizado 21:15h. Comenta Compartir

Beasain celebra a uno de sus vecinos más destacados en el mundo del deporte canino: Andrés Mateos. A sus 66 años, Mateos ha alcanzado un logro extraordinario: vencer en el Campeonato de España de Agility en la categoría sénior y alcanzar la segunda posición en la categoría absoluta. Estos grandes resultados le han permitido clasificarse para el próximo Campeonato del Mundo que se celebrará en Rumania, consolidando así un camino meteórico en un deporte donde la experiencia y la juventud suelen marcar la diferencia.

El agility es un deporte surgido en la década de los 70 que combina velocidad, técnica y una profunda complicidad entre guía y perro. En esta disciplina, los participantes deben superar circuitos de obstáculos que incluyen saltos, eslalon, empalizadas o balancines, con una precisión milimétrica que exige horas de entrenamiento. La exigencia no es solo física: la coordinación entre el perro y su guía es fundamental para evitar errores que pueden costar milésimas de segundo decisivas en la competición.

Corto pero nutrido recorrido

Mateos comenzó su andadura en este mundo en mayo de 2023, cuando se inscribió en la escuela Arkueta Zakur Txokoa. Aunque su experiencia es relativamente corta, su talento y dedicación le han permitido brillar de inmediato. Tras un curso introductorio en Bizkaia, decidió lanzarse de lleno a la competición nacional. Desde entonces, ha acumulado kilómetros y experiencia con su inseparable compañero, 'But', un Pastor Belga Tervueren con el que ha formado un dúo imbatible.

«Llevo solamente dos temporadas compitiendo en agility, me mido con gente que lleva 15-20 años en este mundo, pero con 'But' todo es más fácil, es un gran perro y estamos creciendo juntos», reconoce Mateos. Su dedicación y constancia son la base de estos logros. «La base de todo es el trabajo, la preparación y la dedicación a este mundo. Para mí no es 'un esfuerzo', estoy encantado de poder vivir todo esto junto a mi perro».

En el Campeonato de España, celebrado bajo la bandera del club Trust de Ondara (Alicante), Mateos logró imponerse en la categoría sénior y ocupar el segundo puesto en la categoría absoluta, enfrentándose a competidores con años de experiencia. Paralelamente, en la Liga Norte, defendiendo los colores del club Arkueta de Etxarri Aranatz, logró la victoria acumulando hasta 256 puntos en la clasificación general, frente a los 156 del segundo clasificado, una ventaja que refleja el trabajo minucioso y el esfuerzo invertido en cada entrenamiento.

Mateos asegura que, a pesar de la diferencia de edad y experiencia con respecto a otros competidores, nunca se deja intimidar: «Estoy compitiendo en ligas contra gente mucho más joven que yo, y con más experiencia, pero no les tengo miedo, les miro de igual a igual, hay que creer que todo es posible». La precisión en cada movimiento es crucial: «En los niveles y en las ligas que estamos compitiendo ahora mismo, los errores, por pequeños que sean, no se perdonan. Una milésima de segundo puede ser clave a la hora de conseguir un título o una clasificación a un campeonato más importante, intentamos medir todo al milímetro».

Un deporte 'en desarrollo'

A pesar del crecimiento del agility a nivel nacional, Mateos reconoce que todavía queda camino por recorrer en su entorno. «El agility es un deporte que mueve mucho dinero a nivel nacional, pero por desgracia, a nuestra zona no ha llegado con tanta fuerza. Poco a poco se está haciendo más conocido, y despierta el interés de más gente, pero queda un largo camino por delante».

El futuro de Mateos se proyecta ahora hacia lo internacional. En 2026 participará en el Mundial de PMBB en Rumania, representando a la selección nacional de Pastor Belga. Para él, esta experiencia es una oportunidad para aprender y disfrutar: «La idea es hacerlo lo mejor posible, aunque soy consciente de que me mediré ante los mejores del mundo. Eso no me amedrenta, confío muchísimo en 'But', y sé que lo haremos genial. Quiero vivir la experiencia, disfrutar, y dar nuestra mejor versión».

La historia del beasaindarra Andrés Mateos es un ejemplo inspirador de que la pasión y la constancia pueden superar cualquier barrera. A sus 66 años, demuestra que en el agility, como en la vida, no hay límites cuando se combina disciplina y un vínculo inquebrantable con un compañero fiel. La relación entre Mateos y But es mucho más que deporte; es la expresión de una complicidad que les ha llevado a conquistar España y que ahora les prepara para desafiar al mundo.

