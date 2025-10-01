En marcha un nuevo grupo de apoyo para dejar de fumar

J.Z. BEASAIN. Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:54

El servicio Goierri–Urola Garaia ESI ha puesto en marcha un nuevo grupo de apoyo para dejar de fumar, dirigido a todas aquellas personas que deseen abandonar el hábito del tabaco con la ayuda de profesionales sanitarios.

La primera sesión tendrá lugar el 15 de octubre a las 18.00 horas en el Centro de Salud de Zumarraga. Se trata de una iniciativa que busca ofrecer acompañamiento y recursos prácticos a los fumadores y fumadoras que quieran dar el paso hacia una vida más saludable y lejos del tabaquismo.

Desde la organización recuerdan que dejar de fumar es uno de los cambios más beneficiosos para la salud, ya que reduce de manera significativa el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Las personas interesadas en obtener más información o inscribirse en el grupo pueden hacerlo acudiendo directamente al mostrador del centro de salud.