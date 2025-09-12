En marcha el concurso fotográfico para el calendario municipal de 2027

J. Z. beasain. Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:45 Comenta Compartir

El Ayuntamiento ha abierto la convocatoria del concurso fotográfico que servirá para ilustrar el calendario municipal de 2027. En total se seleccionarán trece imágenes: doce para los meses del año y una para la portada, cada una premiada con 60 euros.

El certamen está abierto a cualquier persona interesada, siempre que las fotografías estén tomadas en Beasain o reflejen de forma clara lugares del municipio. Se admitirán imágenes en color o en blanco y negro, actuales o antiguas, con un máximo de cuatro por autor o autora. Las obras deberán presentarse en formato horizontal y cumplir los requisitos técnicos establecidos en las bases.

El plazo de presentación finaliza el 30 de septiembre y las inscripciones se realizarán exclusivamente de forma digital a través de la web municipal www.beasain.eus. Cada fotografía deberá incluir título, descripción y, en caso de aparecer personas reconocibles, la autorización correspondiente.

Desde el Ayuntamiento destacan que este concurso es también una oportunidad para poner en valor la mirada personal de los vecinos y vecinas sobre su entorno, ya que las imágenes seleccionadas contribuirán a difundir la identidad, el paisaje y la vida de Beasain a lo largo de todo un año.

Con esta iniciativa, el consistorio busca fomentar la participación ciudadana y difundir la riqueza visual y cultural de Beasain a través del calendario de 2027.