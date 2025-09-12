Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Beasain

En marcha el concurso fotográfico para el calendario municipal de 2027

J. Z.

beasain.

Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:45

El Ayuntamiento ha abierto la convocatoria del concurso fotográfico que servirá para ilustrar el calendario municipal de 2027. En total se seleccionarán trece imágenes: doce para los meses del año y una para la portada, cada una premiada con 60 euros.

El certamen está abierto a cualquier persona interesada, siempre que las fotografías estén tomadas en Beasain o reflejen de forma clara lugares del municipio. Se admitirán imágenes en color o en blanco y negro, actuales o antiguas, con un máximo de cuatro por autor o autora. Las obras deberán presentarse en formato horizontal y cumplir los requisitos técnicos establecidos en las bases.

El plazo de presentación finaliza el 30 de septiembre y las inscripciones se realizarán exclusivamente de forma digital a través de la web municipal www.beasain.eus. Cada fotografía deberá incluir título, descripción y, en caso de aparecer personas reconocibles, la autorización correspondiente.

Desde el Ayuntamiento destacan que este concurso es también una oportunidad para poner en valor la mirada personal de los vecinos y vecinas sobre su entorno, ya que las imágenes seleccionadas contribuirán a difundir la identidad, el paisaje y la vida de Beasain a lo largo de todo un año.

Con esta iniciativa, el consistorio busca fomentar la participación ciudadana y difundir la riqueza visual y cultural de Beasain a través del calendario de 2027.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pablo Iglesias y el colegio privado de sus hijos, entre los bulos de Twitter y la realidad de la hemeroteca
  2. 2 Una comunidad de vecinos de San Sebastián pide una solución urgente a los excrementos de palomas: «Llevamos así 25 años»
  3. 3 Fallece un bañista en la playa de Zarautz
  4. 4

    Las familias vascas podrán disfrutar en 2026 de hasta 20 semanas de permiso retribuido por hijo
  5. 5 La actriz que trabajó con George Clooney y que anuncia su embarazo desde San Sebastián
  6. 6

    La Mari de Chambao: «El cuerpo me dijo basta por el cáncer y las adicciones»
  7. 7 Una empresa guipuzcoana cambia de manos tras ser comprada por un fondo de inversión gallego
  8. 8 Le cobran 8,40 euros por una tónica y una manzanilla en San Sebastián: «Viaja un poco y luego te quejas»
  9. 9 Así es la villa más lujosa y cara de la costa de Gipuzkoa, con piscina infinita y vistas incomparables
  10. 10 La Guardia Municipal identifica a 135 personas que duermen en los pabellones abandonados de Herrera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco En marcha el concurso fotográfico para el calendario municipal de 2027