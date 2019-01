La Mancomunidad de Sasieta lanza la campaña de residuos voluminosos El objetivo es mantener un orden en el depósito respetando días y horarios marcados, como en Beasain, los domingos a partir de las 21.00 horas J. U. BEASAIN. Viernes, 18 enero 2019, 00:29

Periodicamente la Mancomunidad de Sasieta pone en marcha una serie de campañas con el objetivo de optimizar recursos y buscando el mejor resultado en la separación y recogida de residuos. Ha lanzado otra ligada a los enseres voluminosos. Pretende corregir situaciones de malos hábitos e imagen que se dan al depositar los mismos en jornadas señaladas para ello.

Es un recordatorio para lograr el correcto cumplimiento de la normativa vigente, y a la postre beneficiosa para la ciudadanía y para los puntos de depósito de residuos.

Bajo el lema 'Enseres voluminosos. Cuales, cómo y cuándo sacarlos', la Mancomunidad Sasieta lanza una nueva campaña para tratar de erradicar la mala imagen que provocan los enseres domésticos voluminosos depositados de mala manera, a cualquier hora y cualquier día. Al respecto, vienen buzoneando 31.000 dípticos.

Se insiste en que se «debe respetar el horario y el calendario de depósito, pero no solo eso», solicitan también que los enseres no se apoyen contra los contenedores y que no obstaculicen el paso ni impidan el normal uso de los contenedores.

Residuos para el garbigune

En municipios con una o dos recogidas al mes se ha incluido, además, un calendario individualizado con las fechas en las que sí se pueden sacar los enseres a lo largo del año 2019.

Hay residuos que no se recogen y que hay que llevar obligatoriamente al Garbigune, como, por ejemplo, escombros y restos de obra, neumáticos, palets de madera, residuos peligrosos (baterías, fluorescentes, pinturas...), residuos de poda (ramas...).

Este servicio está destinado a recoger muebles, colchones, electrodomésticos y otros enseres domésticos voluminosos.

En Beasain deberán depositarse el domingo a partir de las 21.00 horas (no se debe sacar antes). Depositándolos junto a los contenedores (o junto al contenedor de vidrio) pero sin apoyarlos contra los contenedores. «No obstaculice el paso ni impida que los contenedores se puedan utilizar», advierten en la misma campaña.