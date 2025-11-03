Loinaz vuelve a sonreír con la primera victoria de la temporada para el Beasain

La S.D. Beasain consiguió el sábado su primera victoria de la temporada, un triunfo muy esperado que no llegó hasta la novena jornada. ... Lo logró en el campo de Loinaz y frente a un rival de entidad como el Baskonia, tercer equipo del Athletic Club de Bilbao. Este resultado pone fin a una racha de tres derrotas consecutivas y da un respiro a los de Arruabarrena, que necesitaban un resultado positivo para ganar confianza y volver a creer en sus posibilidades.

El encuentro fue igualado en muchos momentos, aunque el Beasain mostró una versión más sólida y competitiva que en jornadas anteriores. Desde el inicio, el equipo local salió con intensidad y con la clara intención de hacerse fuerte en casa. Con un 51% de posesión, los beasaindarras lograron mantener la iniciativa del juego, empujando al Baskonia a un esfuerzo defensivo constante. Los nueve saques de esquina a favor del Beasain, por solo uno del conjunto visitante, reflejan la insistencia local en ataque.

El Baskonia, por su parte, trató de imponer su ritmo mediante un fútbol combinativo y rápido, pero se encontró con un Beasain muy concentrado en labores defensivas. La zaga local, bien colocada y firme en los duelos, apenas permitió ocasiones claras a los bilbaínos. El equipo visitante dispuso de más tiros libres (28 frente a 14 del Beasain), pero la mayoría de ellos fueron desde posiciones lejanas o sin peligro real. De hecho, solo consiguió un disparo a puerta en todo el partido, por los tres que registró el conjunto goierritarra.

Doblete para la victoria

El primer gol del encuentro llegó en el minuto 55. Aritz Huete aprovechó una ocasión en el área para adelantar al Beasain y desatar la euforia en las gradas de Loinaz. Ese tanto dio alas a los locales, que se crecieron y comenzaron a dominar con más claridad. Diez minutos más tarde, en el 65, Aitor Lorea firmó el segundo gol desde el punto de penalti, encarrilando el encuentro. El Baskonia trató de recortar distancias en el tramo final, pero no logró inquietar seriamente el resultado final.

El partido fue intenso, con numerosas interrupciones y disputas físicas. El Beasain cometió 25 faltas por 13 del Baskonia, lo que se tradujo en seis tarjetas amarillas para los locales y dos para los visitantes. Pese a esa dureza, el encuentro se desarrolló sin expulsiones.

Más allá de las estadísticas, la victoria tiene un valor anímico muy importante. El Beasain, que hasta ahora solo había sumado dos empates, necesitaba romper la dinámica negativa para mantener vivas sus opciones de permanencia. Con estos tres puntos, el conjunto vagonero alcanza los cinco en la clasificación, situándose en la penúltima posición, a cuatro puntos del playoff por la permanencia y a seis de la salvación matemática. Con toda la segunda vuelta por delante, la distancia aún es perfectamente remontable.

El triunfo ante un rival directo como el Baskonia refuerza la moral del equipo y confirma que la plantilla está comprometida con revertir la situación. La intensidad mostrada, la eficacia en las áreas y la capacidad para competir hasta el final son señales positivas que invitan al optimismo. El equipo, además, mostró una notable mejoría en las jugadas a balón parado y en la presión tras pérdida, aspectos que habían sido puntos débiles en las jornadas anteriores.

El próximo fin de semana, los hombres de Arruabarrena afrontarán un nuevo reto exigente: la visita al campo del Utebo F.C., segundo clasificado. Será una prueba importante para comprobar si el Beasain ha encontrado por fin el rumbo y puede encadenar resultados positivos que le permitan escalar posiciones.