Los beasaindarras celebran con alegría el primer tanto de Aritz Huete en el minuto 55, que puso el choque de cara para los locales. PITA

Beasain

Loinaz vuelve a sonreír con la primera victoria de la temporada para el Beasain

El conjunto vagonero logra en la novena jornada el triunfo que tanto necesitaba para reengancharse a la lucha por la permanencia

Josu Zabala Barandiaran

Josu Zabala Barandiaran

Beasain

Lunes, 3 de noviembre 2025, 20:58

Comenta

La S.D. Beasain consiguió el sábado su primera victoria de la temporada, un triunfo muy esperado que no llegó hasta la novena jornada. ... Lo logró en el campo de Loinaz y frente a un rival de entidad como el Baskonia, tercer equipo del Athletic Club de Bilbao. Este resultado pone fin a una racha de tres derrotas consecutivas y da un respiro a los de Arruabarrena, que necesitaban un resultado positivo para ganar confianza y volver a creer en sus posibilidades.

