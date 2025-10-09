Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Beasain

Llega la XIV Carrera de Relevos organizada por Bealak

J. ZABALA

BEASAIN.

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:23

Comenta

Todo esta preparado para vivir una nueva jornada deportiva con la celebración de la XIV Carrera de Relevos de Bealak, que tendrá lugar mañana sábado, a partir de las 9.00 de la mañana en los alrededores de Igartza. La cita está organizada, un año más, por el club de atletismo local Bealak, con la colaboración del Ayuntamiento y varios patrocinadores locales.

La prueba reunirá a niños y niñas de las categorías benjamín y alevín, que participarán en una mañana de deporte, compañerismo y diversión. Según el programa previsto, la jornada arrancará a las 9.00 con la carrera alevín masculina, seguida de la alevín femenina a las 10.15, mientras que las pruebas benjamines femeninas y masculinas se celebrarán a las 11.30 y 12.30, respectivamente.

Desde Bealak se ha animado a los participantes, familias y vecinos de la villa a acercarse al entorno de Igartza para apoyar y animar a los jóvenes corredores, contribuyendo así al ambiente festivo que cada año acompaña a esta competición en la época de otoño.

