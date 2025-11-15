«Es un libro sobre gente común que se enfrenta a lo extraordinario que puede ser vivir»

JOSU ZABALA Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:14 Comenta Compartir

La escritora beasaindarra Mariluz Cabezas vuelve a emocionar y a remover conciencias con su nueva novela, 'Nunca fuimos ellos', una obra intensa, luminosa y profundamente humana que combina drama, amor, humor y esperanza. El libro fue presentado el pasado viernes en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Beasain, en un acto abierto al público que reunió a lectores, amigos y curiosos. Durante el encuentro, la autora compartió con los asistentes las claves de su proceso creativo, las motivaciones personales que la llevaron a escribir esta historia y varios fragmentos cargados de emoción.

Todo comenzó con un testimonio que la conmovió profundamente. «Escuché el testimonio de un joven extranjero en situación irregular, de la misma edad que mi hijo. Solo quería aprender a leer y escribir para que nadie lo engañara», recuerda Cabezas. «Mientras mi hijo tenía un abanico de oportunidades, él no veía ningún futuro. Pensé en lo diferentes que pueden ser las vidas, simplemente por la suerte que nos acompaña desde que nacemos».

A partir de esa reflexión surgieron Angy y Héctor, los protagonistas de 'Nunca fuimos ellos', dos personajes que se niegan a aceptar un destino impuesto y deciden luchar por cambiarlo. La autora quiso que, a diferencia del joven que inspiró la historia, sus personajes encarnaran la rebeldía, la resiliencia y la esperanza. «Angy y Héctor no se resignan. Luchan para cambiar ese destino que parece estar escrito para ellos».

El universo de 'Aguaslimpias'

La novela transita entre lugares reales —Madrid, Sevilla, Milán— y ficticios, con el pueblo imaginario de Aguaslimpias como escenario central. Este enclave, cargado de simbolismo, se convierte en un reflejo de la sociedad y sus contradicciones. «Aguaslimpias representa el silencio, las clases sociales, las mentiras que se convierten en verdades y el peso del qué dirán».

En este espacio de apariencias y secretos se cruzan las vidas de los protagonistas. Angy, marcada por el maltrato y la falta de afecto, aprende a sobrevivir en un entorno hostil hasta convertirse en una mujer fuerte y libre. Héctor Torres, por su parte, es un hombre de éxito que arrastra heridas del pasado que nunca terminaron de cerrar. Entre ambos surge un vínculo profundo, un amor que los obliga a enfrentarse a sus sombras y a mirar de frente al niño que fueron.

Cabezas reconoce que escribir esta novela no fue tarea fácil. «El periodo de tiempo que abarca es largo, desde la niñez hasta la vida adulta, y conseguir que todos los personajes evolucionaran al mismo ritmo fue complejo», admite. «Tampoco fue fácil abordar la violencia familiar; no quería caer en frivolidades ni centrarme en la violencia física, sino en las reacciones de quienes deciden proteger a quien sufre, incluso arriesgando su propio bienestar o su estatus social».

El resultado es un relato coral donde cada personaje tiene su lugar y cada escenario aporta matices a la historia. No hay secundarios invisibles: todos son piezas esenciales en el puzle emocional que la autora construye con sensibilidad y verdad.

Fiel a su estilo, Mariluz escribe de forma espontánea, sin un plan rígido. «Mis personajes hacen lo que quieren; son ellos quienes van creando la historia». Esa libertad, asegura, es lo que da autenticidad a sus libros. «Son historias auténticas, escritas tal cual surgen, y eso el lector lo agradece». Esa naturalidad narrativa, alejada de artificios, permite que el lector se identifique con los personajes y viva la historia con intensidad. «Lo fundamental para mí es que un libro entretenga, y eso se logra cuando el lector se identifica con los personajes o reconoce en ellos a alguien que conoce. Así, la historia se vive con más fuerza».

El poder de la resiliencia

Más allá de su trama amorosa o sus conflictos sociales, Nunca fuimos ellos es un canto a la resistencia. «Quiero que los lectores valoren lo que tienen y no esperen a perderlo para darse cuenta». En la novela, uno de los personajes pronuncia una frase que, para la autora, resume la esencia de toda la historia, 'Resistir, resistir y resistir, pero sin dejar nunca de avanzar'.

Esa máxima atraviesa cada página del libro y define el espíritu de sus protagonistas: personajes que, pese a las heridas, no se rinden y eligen seguir caminando. Para Cabezas, la resiliencia no es un acto heroico, sino una forma de dignidad cotidiana. «'Nunca fuimos ellos' es una historia sobre la superación personal, la amistad, la injusticia y la búsqueda de identidad. Es una novela sobre gente común enfrentándose a lo extraordinario que puede ser simplemente vivir».

Reconocida por su cercanía y su capacidad para conectar emocionalmente con los lectores, Mariluz Cabezas se ha consolidado como una de las voces más destacadas del panorama literario local. Su prosa directa, su mirada compasiva y su habilidad para retratar las emociones humanas han hecho que sus obras traspasen fronteras.

«Un lector me dijo hace poco que era una historia con muchas historias de personas a las que les pasan cosas. Y tiene razón: eso es la vida, y en la vida pasamos por todas esas situaciones». Esa observación resume lo que Mariluz Cabezas busca en la literatura: capturar la verdad de lo cotidiano, lo que duele y lo que sana.

Tras el éxito de 'Nunca fuimos ellos', la autora no descansa. «Tengo previsto escribir la segunda parte de 'La villa del ángel', pero me gustaría hacerlo desde la Toscana», confiesa. «De momento estoy leyendo la saga de Julio César de Santiago Posteguillo, y me apetece afrontar el reto de escribir una novela histórica, eso sí, con personajes creados por mí».