Koldo Galarreta, tercero en la maratón de Logroño

Galarreta, a la derecha de la imagen, en el podio en Logroño.

J. ZABALA BEASAIN. Lunes, 6 de octubre 2025, 20:11

El corredor beasaindarra Koldo Galarreta, del equipo local Bealak, volvió a demostrar su gran estado de forma en la maratón de Logroño, celebrada el domingo en la capital riojana. Galarreta subió al tercer escalón del podio con un tiempo de 2 horas, 35 minutos y 46 segundos, su segundo mejor registro personal en la distancia.

Durante la primera media maratón, el beasaindarra compartió ritmo con su compañero de equipo Koldo Agirre. Ambos completaron los primeros 21 kilómetros en torno a 1 hora y 20 minutos, manteniendo un paso cómodo que les situaba en séptima y octava posición.

Viéndose con buenas sensaciones, los dos decidieron aumentar el ritmo a mitad de carrera. Lograron alcanzar a los corredores que marchaban por delante y consiguieron clasificarse en tercer y cuarto puesto de la clasificación final.

Fue también una prueba 'especial' para Agirre, ya que el corredor beasaindarra consiguió firmando su mejor marca personal en maratón con un tiempo de 2:36:34.