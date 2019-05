JULIO HERREROS (CANDIDATO DEL PP). «Aportaré mi grano de arena por los beasaindarras» Fue edil en cinco legislaturas, entre los años 1995 y 2015; en la última de ellas fue el presidente de la Comisión de Igartza JUANTXO UNANUA BEASAIN. Martes, 21 mayo 2019, 00:31

El candidato a la alcaldía beasaindarra por el PP es sobradamente conocido en la villa. Este beasaindarra representó al PP en el consistorio entre 1995 y 2015. Regresa a la villa municipal y lo hace con mayor tranquilidad, al cesar el terrorismo de ETA.

-¿Qué le ha llevado a volver a presentarse como candidato a la Alcaldía beasaindarra por el Partido Popular?

Su DNI Fecha de nacimiento 23 de marzo de 1948. Aficiones Hacer gimnasia. Libro 'El hombre que acabó con ETA' de A. Cilleros. Atentado Siendo edil, del PP en Beasain, «ETA quiso matarme el 8 de marzo e 2001, con una bomba de 15 kilos»

-Me gustaba hacer cosas por mis vecinos y si salgo elegido aportaré mi granito de arena para mejorar su vida y el municipio. Echo en falta poder hacer eso, colaborar a hacer más agradable la vida a los demás, a mis convecinos de Beasain.

-Fue concejal del PP entre 1995 y 2015, tras esos 20 años, desde fuera ¿cómo ha visto la última legislatura? ¿Qué recuerdos guarda de esos 20 años como edil?

-En aquella época había un partido que gozaba de mayoría y, desde la oposición, no teníamos mucho margen de maniobra. Lo mejor, el apoyo que me brindaron ediles de otras formaciones en los momentos duros, lo peor, el terrorismo de ETA.

-Retorna y lo hace con mayor tranquilidad, tras los episodios que le tocaron vivir...

-Desde luego, nada que ver, no tener que llevar escolta cambia la vida totalmente, en todos los aspectos, también imagino que el ambiente en el Ayuntamiento será menos tenso, al menos, por las razones que lo era antes.

-¿Cuáles son los ejes del programa para Beasain del Partido Popular?

-Para mí lo mas importante es ayudar a los parados, especialmente a los mayores de 45 años, devolverles su dignidad y acompañarles en la búsqueda de empleo, colaborando es su formación, es importante también que las mujeres se sientan seguras, que no tengan miedo por transitar por determinadas zonas, ayudar al comercio local, y, por supuesto, mejorar la accesibilidad para todos, pero especialmente, para nuestros mayores, que no sea para ellos imposible salir de su casa porque no tienen un ascensor.

-¿Qué cree que le falta a Beasain?

-El apoyo al pequeño comercio, cada vez son más los comercios que abren y echan la persiana en un tiempo récord, internet y las grandes superficies están acabando con el comercio tradicional, me gustaría que los beasaindarras compraran aquí todo. Tampoco estaría de más el apoyo a los pensionistas, aumentar su seguridad, toda una vida trabajando para luego tener que manifestarse cada semana reclamando una pensión digna. Es cierto que concierne al Gobierno central, pero hay impuestos municipales, que recauda el Ayuntamiento y que puede regular, y también que se destine a este colectivo ayudas que complementen unas pensiones exiguas.