Las pérgolas fueron una de las zonas más visitadas por los artístas para dar rienda suelta a su creatividad. FOTOS ZABALA

Beasain

La jornada de Pintura al Aire libre retrató el atractivo de Beasain

El vizcaíno Iker Mugarra fue el ganador del primer premio del concurso, en una jornada que reunió a 46 artistas de todas las edades

Josu Zabala Barandiaran

Josu Zabala Barandiaran

Beasain

Lunes, 20 de octubre 2025, 20:35

Comenta

Las calles de la villa amanecieron este domingo convertidas en un gran lienzo al aire libre. La asociación Arrano Kultura, con el apoyo del ... Ayuntamiento, organizó la 34ª edición del Concurso de Pintura al Aire Libre, una cita consolidada que cada año atrae a artistas aficionados y profesionales dispuestos a capturar la esencia del municipio. El tema de esta edición, 'Beasain y sus barrios', sirvió como inspiración para que los participantes exploraran desde diferentes estilos y miradas el carácter y la vida cotidiana del lugar.

