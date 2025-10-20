La jornada de Pintura al Aire libre retrató el atractivo de Beasain

Las calles de la villa amanecieron este domingo convertidas en un gran lienzo al aire libre. La asociación Arrano Kultura, con el apoyo del ... Ayuntamiento, organizó la 34ª edición del Concurso de Pintura al Aire Libre, una cita consolidada que cada año atrae a artistas aficionados y profesionales dispuestos a capturar la esencia del municipio. El tema de esta edición, 'Beasain y sus barrios', sirvió como inspiración para que los participantes exploraran desde diferentes estilos y miradas el carácter y la vida cotidiana del lugar.

Desde las nueve de la mañana, los pintores comenzaron a sellar sus soportes en el teatro Usurbe, punto de encuentro de la jornada, antes de repartirse por el casco urbano y los alrededores. Durante toda la mañana, los vecinos y visitantes pudieron disfrutar del ambiente artístico que llenó las calles: caballetes en las esquinas, pinceles en movimiento y lienzos que poco a poco tomaban forma con escenas del mercado, las fachadas históricas o los paisajes de Goierri.

En total, 46 artistas de distintas edades y procedencias se sumaron al certamen, consolidando la cita como una de las más participativas del calendario cultural de la comarca.

Las obras finalizadas se entregaron entre las 13.30 y las 14.30 en el propio teatro Usurbe, donde el jurado valoró la composición, el color y la originalidad de cada pieza. Tras la deliberación, se anunció al ganador: el vizcaíno Iker Mugarra, de Ugao, quien se alzó con el primer premio en la categoría de adultos y un galardón de 1.000 euros. El segundo y tercer premio fueron para Jose Miguel Arranz de Juan, de Erandio, y Fernando Ureta, de Artzeniega. Además, el jurado otorgó un accésit a Fernando de Vicente, de Berriz, por la calidad de su trabajo.

Representación local

Entre los artistas locales, los premios especiales recayeron en Marian Zabaleta y Koldo Balenciaga, de Beasain, reconocidos por su aportación al arte en el municipio. En categoría infantil (0-12 años) los ganadores fueron Izal Alberdi, de Durango, y Leizar Furundarena, de Beasain, mientras que en la juvenil (13-17 años) resultaron premiadas Maddi Soroa y Cloe Maze, también de Beasain.

La jornada concluyó con la celebración de la entrega de premios a las 18.30 en la sala de exposiciones de Usurbe, en un ambiente festivo y de reconocimiento colectivo. Los participantes se reunieron para disfrutar los trabajos y disfrutar del talento y la creatividad que un año más inundaron el municipio. Las obras presentadas permanecerán expuestas hasta el 2 de noviembre.