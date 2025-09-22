Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
El podio de la XLIV Beasain Proba del sábado. S.C. LOINAZ

Beasain

Joan Cardona domina en la XLIV Beasain Proba

J. ZABALA

BEASAIN.

Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:21

La emoción del ciclismo juvenil volvió a sentirse con fuerza este sábado en la villa, donde se disputó la 44ª edición de la Beasain Proba en categoría junior. La carrera arrancó minutos antes de las 10.30 desde la Avenida Navarra, con un pelotón decidido a afrontar un recorrido exigente de 109 kilómetros por las carreteras de la comarca.

El trazado incluyó dos ascensos al alto de Atagoiti (tercera categoría), así como las subidas a Gabiria y a Olaberria en dos ocasiones, lo que puso a prueba la resistencia y la estrategia de los jóvenes ciclistas.

En meta, el gran protagonista fue Joan Cardona (Ipar Maquina), que logró despegarse de sus rivales y llegar en solitario con un tiempo de 2 horas, 37 minutos y 29 segundos. Su ataque le permitió celebrar una victoria contundente, que confirmó el buen estado de forma del corredor.

La emoción por las posiciones de podio se resolvió en un sprint de tres ciclistas que llegaron a 15 segundos del vencedor. En esa pugna, el más rápido fue Sergio Gómez (KH7 Cycling), que firmó la segunda plaza. Justo detrás, el Vizcai Hermanos colocó a Aitor Igoa en la tercera posición, completando un podio de gran nivel.

La jornada dejó además otros protagonistas en los premios intermedios. El sprint especial fue para Oihan Villanueva (Baqué), mientras que en la clasificación de la montaña se impuso el propio Aitor Igoa. Por equipos, la regularidad y el esfuerzo colectivo dieron el triunfo al Purito Cycling Team.

La Beasain Proba volvió a confirmar su prestigio como una de las citas clásicas para la categoría junior a nivel nacional, ofreciendo espectáculo en carretera y demostrando que el futuro del ciclismo goza de gran talento.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos turistas alquilan un apartamento por un mes en San Sebastián y se van a los 10 días: «Nos estábamos quedando sin planes»
  2. 2 Avanza la construcción del nuevo hotel de San Sebastián
  3. 3 Iciar y Juan buscan relevo para su bar de barrio en San Sebastián: «No queremos que se pierda»
  4. 4 La lección de vida de un vecino de San Sebastián a la juventud: «Esto son dos días y dentro de poco tendrás 60 años»
  5. 5

    El impuesto a las grandes fortunas debilita los refugios fiscales que competían con Gipuzkoa
  6. 6

    La Ertzaintza vincula al joven asesinado en Bilbao con la peligrosa banda juvenil 'LDS'
  7. 7 Helio, 42 años tras la barra del Etxebe en San Sebastián: «Si volviera a nacer, hostelero sería otra vez»
  8. 8 Isco Alarcón se viste de actor con sus muletas en San Sebastián, bajo la dirección de su esposa Sara Sálamo
  9. 9

    Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao
  10. 10 «Estando yo en el Athletic y mi primo Luken en la Real, nuestros abuelos tienen el corazón dividido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Joan Cardona domina en la XLIV Beasain Proba

Joan Cardona domina en la XLIV Beasain Proba