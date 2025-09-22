Joan Cardona domina en la XLIV Beasain Proba

J. ZABALA BEASAIN. Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:21 Comenta Compartir

La emoción del ciclismo juvenil volvió a sentirse con fuerza este sábado en la villa, donde se disputó la 44ª edición de la Beasain Proba en categoría junior. La carrera arrancó minutos antes de las 10.30 desde la Avenida Navarra, con un pelotón decidido a afrontar un recorrido exigente de 109 kilómetros por las carreteras de la comarca.

El trazado incluyó dos ascensos al alto de Atagoiti (tercera categoría), así como las subidas a Gabiria y a Olaberria en dos ocasiones, lo que puso a prueba la resistencia y la estrategia de los jóvenes ciclistas.

En meta, el gran protagonista fue Joan Cardona (Ipar Maquina), que logró despegarse de sus rivales y llegar en solitario con un tiempo de 2 horas, 37 minutos y 29 segundos. Su ataque le permitió celebrar una victoria contundente, que confirmó el buen estado de forma del corredor.

La emoción por las posiciones de podio se resolvió en un sprint de tres ciclistas que llegaron a 15 segundos del vencedor. En esa pugna, el más rápido fue Sergio Gómez (KH7 Cycling), que firmó la segunda plaza. Justo detrás, el Vizcai Hermanos colocó a Aitor Igoa en la tercera posición, completando un podio de gran nivel.

La jornada dejó además otros protagonistas en los premios intermedios. El sprint especial fue para Oihan Villanueva (Baqué), mientras que en la clasificación de la montaña se impuso el propio Aitor Igoa. Por equipos, la regularidad y el esfuerzo colectivo dieron el triunfo al Purito Cycling Team.

La Beasain Proba volvió a confirmar su prestigio como una de las citas clásicas para la categoría junior a nivel nacional, ofreciendo espectáculo en carretera y demostrando que el futuro del ciclismo goza de gran talento.